Shai Gilgeous-Alexander tuvo otra noche en la que fue de menos a más. Terminó con 32 puntos, a pesar de tirar por debajo del 40% de campo, y sumó nueve asistencias para que el Thunder de Oklahoma City consiguiera el triunfo 127-114 sobre los Spurs de San Antonio en casa, se pusiera 3-2 en la serie y quedara a punto de amarrar las Finales de la Conferencia Oeste .

Además de la actuación del base canadiense, Alex Caruso fue un factor importante desde la banca, al encestar 22 unidades y cuatro de ocho triples. Jared McCain, ante la baja de Jalen Williams y Ajay Mitchell, también respondió en plan grande como titular con 20 puntos, mientras que los hombres grandes, Isaiah Hartenstein y Chet Holmgren, consiguieron dobles decenas: el primero con 12 puntos y 15 rebotes, y el segundo con 16 unidades y 11 tablas.

Fue una noche en la que todo terminó por ir a favor de los vigentes campeones . A pesar de que en el primer cuarto los texanos se mostraron fuertes, no les bastó para cerrarlo con ventaja ante un equipo que supo capitalizar mejor las pérdidas, ganó la batalla de los rebotes y dominó los puntos en segundas oportunidades. Ya en la segunda mitad, el Thunder estiró la diferencia hasta los 20 puntos.

La defensa perimetral de los Spurs no estuvo al mismo ritmo este martes, permitiendo la mitad de los disparos detrás del perímetro en la primera mitad y una cifra similar en la segunda, pese a que el Thunder tuvo más intentos. Esto contrastó con los tiros forzados y errados de las espuelas, que terminaron con un porcentaje inferior al 30% en triples, situación que aprovecharon Caruso y McCain para tener pista libre durante todo el encuentro y convertirse en los máximos anotadores desde larga distancia.

El aporte de San Antonio vino por conducto de Stephon Castle, con 24 puntos y acertando casi dos terceras partes de sus intentos; sin embargo, las faltas volvieron a ser un lastre para el guardia. Julian Champagnie encestó la mitad de sus triples y colaboró con 22 unidades, mientras que Victor Wembanyama fue nulificado, al convertir apenas cuatro de sus 15 tiros de campo. Aun así, logró llegar a 20 puntos gracias a sus 12 tiros libres. El sexto juego será el próximo jueves, cuando los Spurs estarán contra la lona en casa .

SV