Cruz Azul y Toluca disputarán el Campeón de Campeones en California

La Liga MX confirmó que el partido por el título de Campeón de Campeones de la temporada 2025-2026 se llevará a cabo el próximo 25 de julio en territorio estadounidense. Los clubes Cruz Azul y Toluca se enfrentarán en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, inmueble que opera regularmente como sede del LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

El encuentro enfrentará a las dos instituciones que obtuvieron los campeonatos de los torneos cortos del ciclo futbolístico previo . El Toluca asistirá a este compromiso tras haberse coronado en el Torneo Apertura 2025, mientras que la escuadra de Cruz Azul participará en su condición de monarca vigente del Torneo Clausura 2026. Este enfrentamiento directo tiene como objetivo oficial determinar al club con la máxima distinción de la temporada completa de la primera división mexicana.

La programación de este encuentro oficial de copa se desarrollará en el mes de julio, una fecha en la cual el Torneo Apertura 2026 ya se encontrará en actividad dentro de su fase regular. Por este motivo, ambos conjuntos deberán interrumpir temporalmente su calendario del campeonato de liga local para trasladarse a los Estados Unidos y cumplir con el compromiso internacional.

La designación de la sede en California responde a la continuidad de la estrategia de la Liga BBVA MX de organizar este tipo de finales en el extranjero, buscando el acercamiento con las comunidades de aficionados mexicanos que radican en la Unión Americana.

El Dignity Health Sports Park cuenta con la infraestructura para albergar este tipo de certámenes, los cuales definen de manera oficial el palmarés del balompié mexicano antes del cierre de los registros anuales. Las comitivas de ambos clubes deportivos planificarán la logística de viaje y preparación física para solventar el partido por el trofeo sin afectar su rendimiento en las jornadas iniciales de la liga doméstica.

SV