Charros de Jalisco y Siteur anuncian alianza para acercar a la afición al beisbol

Con el objetivo de fortalecer la activación física y facilitar el acceso de los aficionados al béisbol, este martes se anunció una alianza estratégica entre Charros de Jalisco y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), la cual buscará acercar aún más a los seguidores jaliscienses con la novena albiazul.

La iniciativa fue presentada por José Luis González Íñigo, presidente del Consejo de Charros de Jalisco; Alfredo Contreras, encargado de Operación de Eventos Especiales de Siteur; y Fernando Enciso, director de Cultura de Siteur, quienes coincidieron en la importancia de generar espacios que fomenten el deporte, la convivencia familiar y el uso del transporte público.

“Estamos impulsando la activación física y el acercamiento al deporte, especialmente al béisbol, facilitando el acceso al estadio de Charros mediante el Tren Ligero. Queremos que las estaciones sean puntos de encuentro deportivo y cultural, y que los usuarios, especialmente los niños con tarjeta Única, puedan asistir fácilmente y sin costo”, señaló Contreras.

“Aquí, en Jalisco, jugamos 100 partidos en casa; ni en Estados Unidos tienen esa cantidad de juegos como locales. Tenemos una concesión del estadio por 25 años, con un compromiso de nuestra parte, apoyado por el municipio de Zapopan y otras entidades. Nuestra intención es que Guadalajara sea la capital del béisbol en México, y esta estrategia nos ayuda a acercarnos a ese objetivo”, indicó el ingeniero Íñigo.

Como parte de esta colaboración, se impulsarán distintas actividades culturales y recreativas en las estaciones del Tren Ligero relacionadas con el equipo jalisciense . Entre ellas destacan exposiciones alusivas a la historia y actualidad de Charros de Jalisco, como la muestra que actualmente se encuentra en la estación Juárez, además de dinámicas especiales con las botargas oficiales del club.

Asimismo, se dio a conocer que, durante encuentros especiales o series de alta demanda, particularmente en instancias de playoffs, Siteur ampliará su horario de servicio entre una y dos horas adicionales, con el propósito de que los asistentes puedan regresar de manera segura y cómoda a sus hogares después de los juegos disputados en el Estadio Panamericano.

Con este acuerdo, Charros de Jalisco y Siteur buscan fortalecer el vínculo con la comunidad y ofrecer mayores facilidades para que la afición continúe apoyando al equipo durante toda la temporada.

SV