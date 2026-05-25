Knicks barren a Cavaliers y vuelven a unas Finales tras 27 años

Los Knicks de Nueva York sacaron las escobas en Cleveland y derrotaron con un contundente 130-93 a los Cavaliers en el cuarto juego de las Finales de la Conferencia Este, superando esta ronda por primera vez desde 1999, cuando a la postre fueron derrotados por los Spurs de San Antonio. Ahora buscarán su primer título desde 1973 y el tercero en la historia de la franquicia .

La quinteta neoyorquina levantó el trofeo Bob Cousy como campeona de la Conferencia Este, mientras que Jalen Brunson se quedó con el premio Larry Bird al Jugador Más Valioso de la serie de manera unánime, tras promediar 25.5 puntos por partido, 7.7 asistencias y un 47.7 % de efectividad en tiros de campo.

Poco pudieron hacer los Cavs para alargar una muerte anunciada en una serie en la que llegaron abajo 0-3, un escenario que históricamente nadie ha logrado remontar. Tampoco pudieron evitar que la eliminatoria terminara en su casa. A pesar del esfuerzo de Donovan Mitchell, quien anotó 31 puntos y fue el único constante de Cleveland en la Final de Conferencia, el resto del equipo quedó a deber. James Harden fue nuevamente uno de los más señalados por desaparecer en el momento clave, luego de aportar apenas 12 puntos este lunes.

El equipo de Mike Brown atraviesa un gran estado de forma rumbo a la disputa por el trofeo Larry O’Brien. No solo barrieron a Cleveland con una diferencia promedio cercana a los 20 puntos por partido, sino que también pasaron por encima de los 76ers de Filadelfia en las semifinales. Además, no conocen la derrota desde hace más de un mes , cuando los Hawks de Atlanta los vencieron en los juegos 2 y 3 de la primera ronda.

Ahora, la Gran Manzana volverá a ser escenario de unas Finales de la NBA. Antes, sin embargo, los Knicks deberán hacer escala en Oklahoma o San Antonio para comenzar la disputa por el título a partir del 3 de junio. Mientras tanto, tendrán varios días de descanso y análisis para preparar la serie ante su próximo rival: los actuales campeones de la NBA o el último verdugo que frustró su sueño de campeonato hace 27 años.

SV