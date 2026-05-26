A medida que el conteo regresivo rumbo a la Copa del Mundo 2026 entra en su fase más emocionante, el ambiente futbolero comienza a sentirse en cada rincón del país. Sin embargo, no todo gira en torno al balón, en México, donde el espectáculo forma parte del ADN cultural, la lucha libre también se suma a la fiesta con una propuesta que busca conquistar tanto a locales como a visitantes.

En este contexto, el Consejo Mundial de Lucha Libre decidió calentar motores con un encuentro poco habitual: una “cascarita” entre luchadores y representantes de los medios de comunicación , dando un resultado, anecdótico pero simbólico, favoreció a la prensa con un 3-1, en una jornada que sirvió como antesala para lo que será su temporada especial durante el Mundial.

Más allá del marcador, el objetivo fue claro, marcar el inicio de una cartelera extendida que convertirá a la Arena México en uno de los puntos clave de entretenimiento durante los meses mundialistas. La llamada “Catedral de la lucha libre” ampliará su oferta habitual para recibir a una audiencia internacional que buscará experiencias auténticamente mexicanas.

Una tradición local que trascendió al mundo

Figuras como Niebla Roja, Ángel de Oro y otros gladiadores aprovecharon el momento para destacar la importancia de este escaparate global, confiando en que el Mundial no solo atraerá miradas al futbol, sino también al ring, donde el espectáculo, la tradición y la identidad mexicana se viven de forma única.

"El Consejo siempre al pie del cañón y aprovechando que la lucha libre es muy importante a nivel mundial y ahora tener tantos visitantes en México que se den la oportunidad de ver el espectáculo de la lucha libre", dijo Niebla Roja. "Ya no hay excusas de no asistir a la Arena, prácticamente todos los días de la semana va a haber función".

"Es un área de oportunidad muy grande para todos nosotros, que más gente conozca de nuestro trabajo y justo con esta amplia variedad en lo carteles del CMLL; lo tomamos con mucho entusiasmo y mucha disciplina para llevar el mejor espectáculo para toda la gente", mencionó el Hermano Calavera Jr. I.

Por su parte, Audaz recordó que los jueves también habrá funciones en la Catedral del pancracio, pues se contará a partir del 11 de junio con "Mitos en Ring" una propuesta que mezcla lucha libre con arte e historia prehispánica.

"Prácticamente va a haber funciones todos los días en la Arena México, pero especialmente hablar de los días jueves que habrá un proyecto diferente que es Mitos en el Ring , gracias a Dios fui tomando en cuenta y voy a personificar a un personaje de ellos", destacó.

La prensa se impone en "casacrita" ante el CMLL

Para dar el banderazo de salida a la temporada mundialista del CMLL en la Arena Mexico, un grupo de gladiadores del CMLL llegó al Deportivo Cuauhtémoc para enfrentar a los representantes de los medios de comunicación, quienes contaron con Paul Aguilar como refuerzo de lujo.

Tras el silbatazo final, los periodistas se impusieron 3-1, incluido un gol del ex lateral americanista y de la Selección Mexicana.

"Fue espectacular poder convivir (con los luchadores del CMLL) en un entorno muy diferente del de ellos, es bonito verlos en otras facetas, que no solo son luchadores, sino también son seres humanos que les gusta practicar otros deportes", mencionó Aguilar al término de la "cascarita".

Además de las tradicionales funciones de martes, viernes y domingo en la Catedral de la lucha libre, el Consejo Mundial tendra también funciones los dias miercoles, las cuales estaran activas desde el próximo 3 de junio y hasta el 29 de julio.

TG