Shai Gilgeous-Alexander guió de nueva cuenta al Thunder para completar la barrida en Phoenix contra los Suns al derrotarlos 131-122 en el cuarto juego este lunes, con lo que los actuales campeones de la NBA consiguieron el primer boleto a las Semifinales de Conferencia, dieron un paso más al objetivo del bicampeonato y siguen como los únicos invictos en los Playoffs.

El regente Jugador Más Valioso y favorito a repetir el galardón acabó con 31 puntos y 8 asistencias , escoltado por Chet Holmgren que registró 24 unidades con 12 rebotes y Ajay Mitchell puso 22 puntos supliendo a Jalen Williams, que sigue fuera por un problema de isquiotibiales.

A lo largo de muchos lapsos en la serie, Phoenix no fue un rival sencillo de vencer , tampoco en el último juego en el que hicieron una buena primera mitad, conscientes de que no había mañana, tomando la delantera pero no fue suficiente; bastaron un par de minutos en los que bajaron el ritmo en defensa y Oklahoma pisó un poco el acelerador para estar por delante cuando sonó la chicharra del segundo cuarto.

Devin Booker, aunque terminó con 24 puntos, fue el gran ausente para los Soles durante la primera mitad, en la que falló los únicos tres tiros de campo que tomó y solo cosechó dos puntos desde la línea de castigo, mientras que Dillon Brooks quedó diluido conforme avanzó el trámite en el que ambos equipos tuvieron una alta efectividad hacia el aro.

El aporte de los suplentes fue otro factor clave, toda la banca de Phoenix sumó 22 puntos, dos menos que los sumados solo por Alex Caruso y Cason Wallace entre ambos y en total los superaron por 15 unidades.

Los campeones defensores tendrán días de descanso esperando por un rival , que saldrá de la serie entre los Lakers de Los Ángeles y Rockets de Houston en la que los californianos lideran 3-1 y este miércoles será el quinto partido.

SV