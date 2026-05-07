Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren colaboraron con 22 puntos cada uno, Ajay Mitchell los siguió con otros 20 y el Thunder de Oklahoma City terminó aplastando 125-107 a los Lakers de Los Ángeles para inclinar la balanza más a su favor en la serie, después de los primeros dos partidos en casa de los actuales monarcas.

Además, Jared McCain fue altamente productivo con 18 puntos desde la banca y en 17 minutos de juego, con cuatro triples en cinco intentos para ayudar al Thunder a sumar la sexta victoria consecutiva en estos Playoffs y seguir como el único equipo invicto hasta ahora en la Postemporada.

Desde que el Thunder recuperó la ventaja en el partido durante el tercer cuarto, sin Shai por problemas de faltas, se encaminaron a un parcial de 21 a su favor por solo 9 de los angelinos para terminar el episodio y superaron por un total de 14 puntos a los Lakers en el tercer tiempo para comenzar a hundirlos, en un partido que atravesó un bache de faltas y revisiones arbitrales que no dieron lugar a un mayor ritmo de juego.

Los 31 puntos de Austin Reaves y los 23 de LeBron James encestando la mitad de sus tiros de campo fueron en vano con las 20 pérdidas del equipo (5 de ellas de Reaves), contra la docena que entregaron los actuales monarcas. Los de JJ Reddick no pudieron aprovechar la ausencia de SGA y permitieron la reacción de Oklahoma, que ganó la batalla de rebotes, contragolpes y segundas oportunidades.

La situación se ha vuelto peligrosa y de alto voltaje para los Lakers, que vuelven a casa con las manos vacías y una cuesta pesada por subir si quieren evitar la eliminación por barrida. A pesar de mostrar pasajes competitivos sin Luka Doncic, que seguirá fuera, no han podido mantener el nivel de forma constante en los dos partidos de la Semifinal.

CT