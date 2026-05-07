Celebran Gala de Embajadores Mundialistas en Zapopan

Con una noche llena de orgullo, nostalgia y emoción rumbo a la Copa del Mundo 2026, este jueves se celebró la Gala de Embajadores Mundialistas en la Plaza de las Américas , un evento que reunió a autoridades, directivos y figuras del futbol tapatío para reconocer el camino recorrido hacia la máxima fiesta del futbol. Entre recuerdos, homenajes y mensajes de unidad, la velada también sirvió para recordar el legado de Jorge Vergara y el impacto que tuvo en la consolidación de Guadalajara como sede mundialista.

El evento fue encabezado por el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el propietario de Chivas, Amaury Vergara, y la Host City Manager GDL 2026, Olimpia Cabral.

Durante su intervención, Juan José Frangie recordó el legado de Jorge Vergara en la construcción del estadio mundialista.

“Amaury Vergara, sabes que para mí esto tiene un valor muy especial. Junto con tu padre, me tocó iniciar el proyecto del estadio de Chivas, un estadio que este año será mundialista, como tanto lo soñó tu papá, Jorge Vergara”, señaló.

Por su parte, Amaury Vergara compartió un emotivo mensaje de agradecimiento y destacó el esfuerzo realizado para que Guadalajara vuelva a ser sede de una Copa del Mundo.

“Me llena de ilusión que Guadalajara reciba su tercer Mundial; hemos trabajado arduamente para dejar huella y mejorar la ciudad, cumpliendo con los estándares de la FIFA y ofreciendo una experiencia inolvidable en el estadio, que ahora presume tecnología y accesibilidad de primer nivel. Esta inversión permanecerá para beneficio de los aficionados y de la ciudad. Recuerdo con orgullo a mi padre, Jorge Vergara, y estoy seguro de que estaría muy orgulloso de lo que hemos logrado; estamos listos para hacer historia y mostrarle al mundo nuestro mejor esfuerzo. ¡Arriba las Chivas!”, expresó.

A su vez, Olimpia Cabral agradeció a Amaury Vergara por el respaldo brindado durante todo el proceso rumbo al Mundial 2026 y reconoció su compromiso con el proyecto.

“La verdad es que se escucha fácil decir el legado que Jorge le dejó a Amaury. Me tocó ser testigo de muchas de las conversaciones y los sueños de tu padre con la creación de este estadio. Pero hoy me ha tocado verte a ti, como presidente del club deportivo, tomar decisiones con el mismo arrojo de tu padre, aunque con tu propia personalidad. Con este deseo real de inspirar a México, no te ha temblado la mano ni en la inversión ni en el trabajo ni en nada de lo que tenga que suceder para que el estadio esté en el nivel y estándar de un estadio mundialista. Felicidades y gracias por eso, Amaury. Gracias por proveernos a todos en el club una plataforma para poder desarrollar cada uno de los proyectos de la mejor manera. Gracias por impulsarnos”, finalizó.

Como parte de la gala, se realizó una pasarela de la marca Takasami , de la diseñadora mexicana María Rosario Espinoza, en la que se presentaron diseños inspirados en las tradiciones mexicanas. Además, los embajadores mundialistas recibieron un blazer verde como reconocimiento a su participación en los trabajos previos a la Copa del Mundo 2026.

La velada también contó con un espectáculo de video mapping proyectado sobre la Basílica de Zapopan , así como con la presentación de una orquesta que amenizó la cena con temas alusivos al futbol, en un ambiente que reunió a distintas figuras del balompié tapatío.

SV