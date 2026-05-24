Los Spurs de San Antonio se recuperaron de la dolorosa sacudida sufrida en el tercer juego ante el Thunder de Oklahoma y se llevaron el cuarto duelo de forma contundente por 103-82, resultado que dejó la Final de la Conferencia Oeste empatada a dos juegos por bando y garantizó el regreso de la serie a Texas al menos una vez más.

Victor Wembanyama volvió a ser la piedra angular de las espuelas al firmar una actuación dominante con 33 puntos, ocho rebotes, dos robos y tres tapones , además de encestar la mitad de sus tiros de campo. Entre sus mejores momentos destacó un triple desde media cancha sobre la chicharra del segundo cuarto, que ayudó a inclinar el ánimo del partido del lado de San Antonio. Stephon Castle y Devin Vassell aportaron 13 puntos cada uno, mientras que D’Aaron Fox registró un doble-doble de 12 unidades y 10 rebotes.

El equipo dirigido por Mitch Johnson dejó atrás la dolorosa derrota sufrida en el primer partido en casa, cambió el chip y ejecutó una defensiva asfixiante que limitó al Thunder a apenas un tercio de efectividad en tiros de campo y a un pobre 18% desde el perímetro, con solo seis triples acertados en 33 intentos. Además, Oklahoma apenas sumaba 38 puntos al descanso y no logró superar las 22 unidades en ningún cuarto .

Aunque en el primer periodo los Spurs llegaron a tener ventaja de 15 puntos y en el segundo mantuvieron el control con siete de diferencia, la intensidad en ambos costados de la cancha terminó por explotar en la segunda mitad. Para el tercer cuarto, San Antonio ya había abierto una brecha de 25 unidades de la que los visitantes nunca pudieron recuperarse, mientras que el último periodo se convirtió en un trámite para asegurar la victoria.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 19 puntos y siete asistencias, pero nunca se mostró cómodo este domingo. Isaiah Hartenstein arrancó encendido con ocho puntos en el primer cuarto, aunque cerró el encuentro con 12, mientras que Chet Holmgren aportó 10 unidades. La serie volverá a Oklahoma para disputar el quinto juego el próximo martes.

SV