Charros vuelve a dejar tendidos a Tecolotes y se llevan la serie

Por segunda ocasión este fin de semana, los Charros de Jalisco dejaron en el terreno del Estadio Panamericano a los Tecolotes de los Dos Laredos , con pizarra de 3-2 este domingo y Alfredo Hurtado como el hombre clave del juego para que la novena jalisciense se quedara con una serie clave en el apretado standing de la Zona Norte.

Los dos equipos llegaron a la novena entrada con el marcador igualado a dos carreras y los extrainnings acechaban en Zapopan en un apretado duelo. Los Charros cumplieron a la defensiva y les quedó la oportunidad de ganarlo; Jackson Rees entró para buscar alargar el compromiso pero se le llenaron las bases. Jalisco falló en el primer intento de ganarlo con un batazo de Irving López al cuadro y Gil no pudo llegar a tiempo al plato.

La amenaza no disminuyó y el rancho seguía en llamas . Llegó el turno de Alfredo Hurtado como emergente del lado de los zurdos y conectó un imparable que Ítalo Motta no pudo controlar en las paradas cortas y Luis Carlos Martínez, que había entrado también como emergente para correr las bases, pisó home para darle la victoria a los caporales.

El juego tardó en encontrar el ritmo pero la incertidumbre siempre estuvo presente. Luego de dejar hombres en base en dos ocasiones, Luis Payán finalmente se quedó sin gasolina en el tanque en la cuarta entrada cuando tenía la casa llena y la tercer base por bolas que otorgó en el episodio trajo la primera de caballito.

Payán lució incómodo en su labor monticular en la que no logró afinar el cambio de velocidad. Terminó con tres entradas y un tercio, cuatro pasaportes, dos inches y dos imparables, además de la carrera.

Por fortuna de los dirigidos por Benjamín Gil, la respuesta llegó de inmediato en el mismo rollo con el bateo oportuno de Mateo Gil, remolcando a Michael Wielansky con dos outs y un episodio más tarde, Allen Córdoba puso por delante a los tapatíos con un doblete productor que mandó a Fargas a la tierra prometida y puso fin a la apertura de Cameron Alldred, dejando cinco hits, dos carreras, dos pasaportes y ocho chocolates en cuatro entradas y dos tercios en la anotación oficial.

El gusto de estar en la delantera duró poco, pues en la sexta entrada falló el relevo de Sasagi Sánchez. El primer lanzamiento que vio Jesse Castillo para abrir la tanda terminó del otro lado de la barda del jardín derecho y el duelo volvió a estar empatado, con pocas oportunidades más adelante para retomar la ventaja.

La victoria de los Charros los ayuda a afianzarse en la tercera posición de la tabla en la Zona Norte con marca de 19-14 y mantenerse al menos a un juego de ventaja sobre los Rieleros de Aguascalientes en una tabla de la Zona Norte ajustada . No habrá tiempo para descanso pues de inmediato, este lunes, comienzan otra serie fundamental para seguir en la pelea por la parte alta, será contra los Sultanes de Monterrey y en el escenario más favorable, barriendo a los regiomontanos, tomarían el segundo lugar del Norte.

SV