Cruz Azul volvió a tocar la gloria y firmó una de las noches más memorables y emotivas de su historia. La Máquina conquistó su décimo título de la Liga MX tras imponerse 2-1 a Pumas en un Ciudad Universitaria cargado de tensión, dramatismo y emociones hasta el último instante . Cuando el partido parecía condenado al alargue, apareció Carlos Rotondi como héroe inesperado y figura de la final para marcar el gol que desató la locura celeste, silenció el Olímpico Universitario y selló una noche eterna para la afición cementera.

Fue una final de esas que quedan marcadas para siempre. Una noche en la que Cruz Azul sufrió, resistió y terminó levantándose para conquistar un campeonato que por momentos parecía escaparse. La décima estrella llegó en territorio rival, con carácter, corazón y un equipo que jamás dejó de creer.

El título también tuvo tintes de revancha y redención. En medio de la incertidumbre que dejó la salida de Nicolás Larcamón, Joel Huiqui tomó al equipo entre dudas y críticas, pero logró cambiar el ánimo del vestidor . El histórico exdefensor celeste le devolvió personalidad a un plantel golpeado, fortaleció la confianza del grupo y terminó guiándolo hasta lo más alto del futbol mexicano, firmando un capítulo inesperado y heroico en la historia del club.

Desde el inicio, Cruz Azul salió decidido a imponer condiciones. Rotondi intentó en dos ocasiones desde fuera del área y obligó a Keylor Navas a aparecer con una gran atajada para evitar el primero de la noche. Más tarde, Gonzalo Piovi ganó por aire tras un centro de José Paradela, pero el balón se escapó apenas por encima del travesaño en un duelo que se jugaba al límite.

Sin embargo, cuando mejor se veía La Máquina, llegó el golpe universitario. Robert Morales aprovechó un rebote en los linderos del área y sacó un disparo potente que dejó sin oportunidad a Kevin Mier. El balón se incrustó en el arco celeste y Ciudad Universitaria explotó. Efraín Juárez celebraba con euforia junto a su cuerpo técnico, mientras Pumas acariciaba el campeonato en medio de una fiesta total en el Olímpico Universitario.

La segunda mitad cambió el rumbo de la historia. Cruz Azul salió con otra energía y encontró el empate en una jugada llena de insistencia. Charly Rodríguez filtró el balón para Rotondi, quien llegó hasta la línea de fondo y mandó un servicio peligroso que terminó desviándose en Rubén Duarte antes de ingresar a la portería. El empate le devolvió la vida a los celestes y llenó de nerviosismo a Pumas.

La jugada que terminó inclinando la balanza llegó en los minutos finales. Uriel Antuna cometió una dura entrada sobre Jeremy Márquez y, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la tarjeta roja . El Olímpico quedó en silencio por unos segundos. Pumas perdía a uno de sus hombres más peligrosos justo cuando el partido estaba al borde del desenlace.

En una jugada llena de dramatismo dentro del área, el balón quedó vivo tras una serie de rebotes y Carlos Rotondi apareció para prenderlo de media vuelta y fusilar a Keylor Navas. El tiempo se detuvo. Después vino el estallido: el grito contenido de miles de aficionados celestes que esperaron años para volver a celebrar un campeonato.

Rotondi salió corriendo hacia la tribuna, besó el escudo y celebró entre lágrimas con su afición. El futbol le devolvió todo en una sola noche. Después de cargar durante años con el peso de finales dolorosas y errores que marcaron su paso por Cruz Azul, el argentino encontró revancha en el escenario más grande posible . Pasó de villano a héroe y escribió su nombre para siempre en la historia celeste.

IMAGO7.

SV