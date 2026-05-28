Las Finales de la Conferencia Oeste entre los dos mejores equipos de la NBA en la temporada regular no podían terminar de otra forma que en un séptimo y definitivo juego. Los Spurs de San Antonio se impusieron en casa por 118-91 , con Victor Wembanyama determinado desde que llegó a la arena. El francés terminó con 28 puntos, 10 rebotes, tres tapones y dos robos.

La quinteta texana, en un duelo de vida o muerte, mostró la intensidad y concentración que le faltaron en el quinto partido en Oklahoma. Stephon Castle, con 17 puntos y nueve asistencias, y Dylan Harper, con 18 unidades, reaparecieron como los actores secundarios que necesitaba el entrenador Mitch Johnson. Devin Vassell encestó cuatro triples para llegar a 12 puntos, mientras que Julian Champagnie también registró una decena de unidades.

Por primera vez en la serie, el dominio fue absoluto por parte de uno de los equipos. El Thunder no tuvo la ventaja en el marcador ni un solo segundo del encuentro , y el único empate fue el que se registró tras el salto inicial. Los Spurs navegaron con calma la primera mitad, controlando el juego respaldados por Wembanyama y alcanzando una ventaja de hasta 15 puntos.

No obstante, la gran historia de la noche se escribió en el tercer cuarto, cuando consiguieron una racha de 20 puntos sin respuesta que llevó el marcador de 72-64 a 92-64. En ese lapso, Castle y Harper combinaron 11 puntos para dejar prácticamente sentenciado el sexto encuentro. Además, fue la segunda derrota consecutiva del Thunder anotando menos de 100 puntos, algo que solo había ocurrido en estos dos partidos durante toda su postemporada.

Shai Gilgeous-Alexander volvió a tener un inicio lento, pero esta vez no pudo acelerar como acostumbra. Terminó la primera mitad con 10 puntos y cerró el partido con 15. Además, el equipo registró su peor diferencial en el marcador con él sobre la duela. Aun así, fue el máximo anotador de Oklahoma, reflejando la incomodidad general de la quinteta de Mark Daigneault, que no pudo neutralizar a su rival en los rebotes y apenas encestó una cuarta parte de sus intentos de tres puntos.

El Juego 7 se disputará el próximo sábado en Oklahoma , donde los actuales campeones buscarán convertirse en el primer equipo desde los Warriors de Golden State, entre 2017 y 2019, en alcanzar Las Finales de manera consecutiva. Por su parte, los Spurs intentarán regresar a la disputa por el título por primera vez desde 2014.

SV