Zapopan es nombrada Capital Americana del Deporte 2027

El municipio de Zapopan fue designado oficialmente como Capital Americana del Deporte 2027 por la Asociación de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES). Esta distinción internacional se otorga a las demarcaciones que implementan políticas públicas orientadas al fortalecimiento del deporte, la activación física y el bienestar social.

El nombramiento responde a las acciones realizadas en el municipio para establecer una agenda deportiva enfocada en la promoción de hábitos de salud, la recuperación de espacios públicos y el acceso al deporte para diversos sectores de la población, que incluyen a la niñez, la juventud, adultos mayores y deportistas de alto rendimiento.

Dentro de los antecedentes que sustentaron la candidatura de Zapopan, las autoridades señalaron que el municipio fungió como sede de la Semana Americana del Deporte . Dicha iniciativa continental registró una participación de más de 38 mil personas, lo que ubicó a la localidad como la segunda demarcación con mayor afluencia dentro del programa internacional.

Con este resultado en el proceso de selección de ACES para el año 2027, Zapopan superó a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, que también competía como candidata para obtener la misma distinción.

Este reconocimiento se suma a los antecedentes de otras localidades de la República Mexicana que han recibido el nombramiento por parte de ACES en años anteriores. La ciudad de León, Guanajuato, obtuvo la distinción en 2023, mientras que Chihuahua, Chihuahua, la recibió en 2025. Asimismo, en el ámbito estatal, el municipio de Guadalajara fue nombrado Capital Mundial del Deporte en 2020.

Tras la obtención de la sede para 2027, el Gobierno de Zapopan informó que mantendrá la aplicación de sus programas de infraestructura y apoyo económico dirigidos al desarrollo y proyección de los atletas locales en los circuitos municipales, nacionales e internacionales.

SV