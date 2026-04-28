La última vez que los Spurs de San Antonio ganaron una serie de Postemporada fue en las Semifinales de Conferencia del 2017, nueve años después los texanos volvieron a ganar en Playoffs y volvieron a esa misma instancia, tras dejar en el camino a los Trail Blazers de Portland en cinco juegos, ganando el último en casa por 114-95.

Victor Wembanyama repitió una actuación defensiva casi impenetrable con 6 tapones, dos de ellos en el momento cumbre del partido, luego de venir de un partido con otros 7 en el cuarto partido, acompañado esta vez de 14 rebotes. En tanto que De’Aaron Fox, poniendo su veteranía al frente, lideró la anotación texana con 21 puntos, 15 en el último cuarto y poniendo 15 asistencias.

Ahora, la quinteta de El Álamo espera por el ganador de la llave entre los Timberwolves de Minnesota y los Nuggets de Denver , serie que se puede definir el próximo jueves con un triunfo de los lobos o alargarse a un séptimo y definitivo.

Con todo el momento de su lado, los de Mitch Robinson no querían otra derrota en casa y, tras ganar los dos juegos en Portland, entraron determinados a la duela, motivados por cerrar la serie con leyendas como Manu Ginóbili y David Robinson en la casa y tomaron una ventaja de la que no se despidieron en la noche.

Todo le salió bien a San Antonio, terminando con diferencia de 12 el primer cuarto y de 20 cuando se fueron a los vestidores a descansar luego de estar arriba por 28, anotando dos terceras partes de sus tiros, una cifra abrumadora contra el 37% que registraron los Blazers en el mismo periodo que también con el sentido de urgencia los hizo forzar la marcha con triples, de los que solo encestaron 4 de 21.

La cómoda ventaja hizo que las Espuelas bajaran la guardia y hacia la mitad del último cuarto, Portland estaba de regreso en el encuentro, lo que era una ventaja de 21 puntos la convirtieron en una de un solo dígito y la tensión se apoderó del Frost Bank Center, pero entre Fox y Wemby controlaron la situación, regresando la ventaja amplia y sellando el triunfo.

Deni Avdija, que llegó a ser víctima de la desesperación, acabó su temporada con 22 puntos y poca ayuda; Robert Williams III fue el segundo Blazer que llegó a doble dígito anotador, pero lo consiguió hasta el tercer cuarto y Jrue Holliday, que había hecho una buena eliminatoria, se quedó apenas en 8 unidades, con solo 3 canastas en el juego.

SV