Marcel Ruiz aún puede ir al Mundial 2026, la situación que lo incluiría en la lista

La convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 aún no está completamente definida y deja abierta una posibilidad para jugadores que no fueron considerados en el primer corte, como es el caso de Marcel Ruiz.

De acuerdo con el periodista David Medrano, el panorama actual indica que hay 12 futbolistas con lugar prácticamente asegurado en la lista final , debido a un compromiso del técnico Javier Aguirre con los dueños de clubes: respetar a jugadores de equipos clasificados a liguilla que fueron contemplados desde el inicio. Sin embargo, todavía quedan 14 lugares disponibles, los cuales saldrían en su mayoría de un grupo de 15 mexicanos que militan en el extranjero.

En este escenario, Ruiz, junto a otros nombres como Jesús Angulo o Carlos Rodríguez, aún tiene opciones reales de colarse en la convocatoria definitiva. La clave está en que la lista final de 26 jugadores se dará hasta el 1 de junio, lo que permite al cuerpo técnico hacer ajustes sin incumplir acuerdos previos.

El caso específico de Marcel Ruiz pasa por su rendimiento en la liguilla con Toluca. Según lo expuesto, existe un acuerdo para que el mediocampista tenga continuidad en su club y, dependiendo de su nivel y de la evaluación del cuerpo técnico, podría ser incluido de último momento en la lista mundialista .

El proceso rumbo a la convocatoria final contempla una prelista de 55 jugadores que deberá entregarse el 13 de mayo, antes del corte definitivo. En ese margen, el estratega todavía analiza variantes, por lo que futbolistas fuera de la convocatoria inicial no están descartados.

Así, aunque no apareció en la primera lista, Marcel Ruiz se mantiene en la órbita de la Selección Mexicana y su posible inclusión dependerá tanto de su desempeño inmediato como de las decisiones finales del cuerpo técnico.

SV