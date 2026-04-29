Atlas sueña en grande; Schlegel apunta a jugar los seis partidos de Liguilla

Con la convicción de quien sabe que el trabajo duro ha rendido frutos, Rodrigo Schlegel, zaguero central del Atlas, alzó la voz a nombre de un plantel que no se conforma con haber clasificado. Tras asegurar su boleto a los Cuartos de Final del Clausura 2026, el defensor argentino fue contundente : la meta en la Academia es jugar los seis partidos que restan y escribir una nueva página dorada en la historia rojinegra.

El primer obstáculo en este camino es el Cruz Azul. La serie de ida y vuelta iniciará este sábado a las 21:10 horas en el Estadio Jalisco, un escenario donde la Fiel espera que su equipo mantenga la mística defensiva que los trajo hasta aquí. Atlas llega con una estadística envidiable: no recibió gol en cinco de los últimos seis encuentros de la fase regular, convirtiendo su área en una fortaleza casi impenetrable.

Sobre este poderío defensivo, Schlegel fue claro : “Obviamente que mantener el cero en tu arco te hace empatar, es importante mantenerlo porque al menos consigues un punto, pero a veces no se puede como pasó en varios partidos, pero este equipo tiene mucho corazón parta sobreponerse a muchas cosas que pasaron”.

A pesar del respeto que impone el rival, el central no se achica ante la jerarquía económica de la capital: “Todos saben lo que significa Cruz Azul, la cartera que tienen, los jugadores, ellos sabrán la presión que tienen, pero nosotros estamos enfocados en lo que podemos hacer. Seremos competitivos y ojalá que le podamos dar una alegría a la gente del Atlas”.

El ambiente en la Academia AGA es de absoluta confianza. El grupo ha cerrado filas bajo la premisa de la unión y la resiliencia . “Hay alegría porque se logró el objetivo que esperábamos, también está el orgullo de pertenecer a este grupo de personas que siempre creyeron en esto que estábamos construyendo”, añadió Schlegel, quien cerró con una promesa de lucha: “Yo lo sueño, y creo que puede ser posible, estamos en competencia, lo mismo me preguntaron cuando llegué, todos soñamos con jugar los seis partidos, pero primero es enfrentar a Cruz Azul, pero el sueño de pelear por algo importante nadie nos lo va a quitar”.

SV