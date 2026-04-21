Jamal Murray y Anthony Edwards dieron un espectáculo en el juego 2 entre los Timberwolves y Nuggets, en el que Denver dejó escapar la victoria en los minutos finales para terminar con marcador de 119-114 que deja la serie pareja tras el par de partidos en la ciudad de la milla de alto.

Lo que inició como una paliza para los Lobos en la que parecían no tener respuesta, se convirtió en un partido reñido. Murray tuvo un comienzo avasallador con 11 puntos en el primer cuarto para encaminar a Denver a una ventaja de 14, mientras Edwards se resentía de la rodilla y Jaden McDaniels se iba al vestidor por molestias, aunque continuó en el partido.

La manada despertó para el segundo cuarto y, de estar 19 abajo, lograron estar 8 puntos por delante, con Edwards anotando 13 unidades en el capítulo; sin embargo, terminaron empatados con un disparo de Murray detrás de la media cancha que levantó al público de sus asientos cuando sonaba la chicharra.

La segunda parte fue un combate cerrado en el que la máxima diferencia fue de seis para los Nuggets en el tercer episodio, y aunque lideraron por gran parte de éste y del cuarto cuarto, en los minutos finales los Wolves se pusieron por delante con una gran defensa de Rudy Gobert, que le puso el freno a Nikola Jokic en el último periodo.

Anthony Edwards acabó con 30 puntos y 10 rebotes en la victoria de su equipo; Jamal Murray anotó la misma cantidad para los Nuggets y Jokic acompañó sus 24 unidades con 15 tablas. La eliminatoria se reanudará el próximo jueves en Minneapolis.