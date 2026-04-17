América y Toluca se enfrentan este sábado 18 de abril en el Estadio Banorte de la Ciudad de México como parte de la Jornada 15 (J15) del Clausura 2026. Se trata de un duelo clave para la Tabla General, ya que ambos clubes buscan terminar entre los primeros lugares para avanzar directamente a los cuartos de final, en tanto que hay más urgencia para los locales, ya que incluso ellos pueden quedar fuera. El equipo que logre la victoria dará un gran paso de cara a la Fiesta Grande.

A falta de solo tres fechas para que concluya la fase regular, no hay más oportunidades para desperdiciar. Las Águilas, cobijadas por su afición, saben que dejar escapar puntos en casa podría comprometer su boleto a los Cuartos de Final. Por su parte, el cuadro escarlata pisa la capital del país con la firme intención de demostrar por qué es el actual bicampeón del futbol mexicano y consolidarse en la parte alta de la tabla general.

¿Cómo llegan América y Toluca a la Jornada 15?

El conjunto azulcrema, el América, aterriza en este compromiso con la urgencia de sumar de a tres. La presión en Coapa es evidente, ya que el equipo necesita asegurar ya su lugar en la Liguilla. El cuerpo técnico americanista mandará al campo su mejor arsenal disponible, consciente de que una victoria ante un rival de jerarquía sería el envión anímico perfecto para encarar el cierre del campeonato.

Del otro lado, los Diablos Rojos del Toluca viven un presente sólido. Como vigentes bicampeones de la Liga MX, los mexiquenses han mantenido un paso firme a lo largo del Clausura 2026 y se ubican entre los mejores clasificados del certamen. La escuadra choricera buscará imponer sus condiciones en el Coloso de Santa Úrsula para amarrar matemáticamente su pasaporte a la siguiente fase entre los mejores cuatro, y por qué no, pelear por el liderato general en las últimas jornadas.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Toluca de la J15 - Liga MX

El encuentro de la J15 está programado para este sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Banorte de la CDMX. Quienes deseen ver las acciones en vivo podrán hacerlo a través de Canal 5, TUDN y la plataforma ViX Premium, o bien, mediante la señal digital de Layvtime en YouTube.

Fecha y hora: Sábado 18 de abril, 21:00 horas

Sábado 18 de abril, 21:00 horas Estadio: Banorte, Ciudad de México

Banorte, Ciudad de México Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime YouTube

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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