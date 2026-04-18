¿Y los de Chivas? Panini desata polémica con jugadores de la Selección Mexicana que aparecen en el álbum del Mundial 2026

A menos de dos meses para el arranque del Mundial 2026, la fiebre mundialista invade las calles de todo el país. Para aumentar la emoción, la editorial Panini sacó a la luz "dos páginas sagradas" del tradicional álbum de estampas, un objeto de culto indispensable para millones de aficionados al futbol. Sin embargo, la revelación de los jugadores que representan a la Selección Mexicana desató un debate en redes sociales y no es para menos. Los aficionados leyeron con sorpresa el mensaje publicado en las redes sociales y vieron la imagen de una plantilla que dista mucho de lo que se espera para la justa del futbol de la FIFA.

La lista de jugadores de México que aparecen en el Álbum Panini

Para los coleccionistas que buscan completar la sección del Tri y pegar cada estampa en su lugar, la editorial seleccionó a los siguientes 18 futbolistas, o al menos, son los que aparecen en las dos páginas dadas a conocer este sábado:

Luis Ángel Malagón

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

César Montes

Jesús Gallardo

Israel Reyes

Diego Lainez

Carlos Rodríguez

Edson Álvarez

Orbelín Pineda

Marcel Ruiz

Erick Sánchez

Hirving Lozano

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Roberto Alvarado

César Huerta

X / @PaniniSportMx

Las grandes ausencias que indignan a la afición de Chivas

Al parecer, la editorial italiana dejó fuera a figuras del momento en la Liga MX. Llama la atención la omisión de Armando "La Hormiga" González, jugador estrella de Chivas. El delantero atraviesa un momento goleador inmejorable, en el que pelea por el bicampeonato de goleo del torneo mexicano, y levanta la mano como el atacante nacional en mejor forma. Junto a él, Panini también descartó a Raúl "Tala" Rangel, el portero titular del Rebaño que ha gozado de la total confianza del "Vasco" Aguirre en las recientes convocatorias. Estas ausencias generan un fuerte eco, especialmente en Guadalajara, donde la afición rojiblanca esperaba ver a sus máximos referentes inmortalizados en el papel brillante de la colección.

Los nombres sorpresa que difícilmente jugarán el Mundial 2026

Mientras los goleadores actuales brillan por su ausencia, el álbum otorga un espacio privilegiado a futbolistas que hoy tienen un pie fuera de la justa mundialista. Nombres como Erick Sánchez, Diego Lainez, César 'Chino' Huerta, Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz y el histórico Hirving 'Chucky' Lozano aparecen en las páginas dedicadas a México. Hoy luce complicado que estos elementos integren la lista final de jugadores que representarán al país. Las lesiones recientes que merman su rendimiento físico, la falta de minutos y los drásticos bajones de juego dejan de lado a estos talentos. Javier Aguirre prioriza el momento actual sobre la jerarquía histórica, un detalle que la editorial pasó por alto.

¿Por qué faltan jugadores de la Selección Mexicana en el Álbum Panini?

Panini selecciona solo a 18 jugadores por país debido a limitaciones de espacio en el diseño del álbum, mientras que las listas oficiales de la FIFA permiten hasta 26 convocados. Además, la editorial define a sus elegidos meses antes de que los directores técnicos anuncien sus convocatorias finales.

¿Qué jugadores de Chivas aparecen en el álbum Panini del Mundial?

En la edición que se dio a conocer este sábado, únicamente Roberto Alvarado representa a Chivas en la sección de la Selección Mexicana, y, como se mencionó antes, jugadores destacados como "La Hormiga" González y "Tala" Rangel quedaron fuera de la colección.

¿Qué pasa si un jugador sale en el álbum y no va al Mundial?

La estampa del jugador permanece en el álbum como un registro histórico de la proyección inicial.

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-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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