LeBron James rompió un récord: se convirtió en el primer basquetbolista que compite en 23 temporadas de la NBA al debutar en el triunfo de ayer martes de Los Angeles Lakers (140-126) ante los Utah Jazz.

'King James', coleccionista de todo tipo de récords, dejó una buena impresión física en sus 30 minutos en pista.

El alero anotó 11 puntos y repartió 12 asistencias, dejando el peso ofensivo en los hombros de Luka Doncic, que terminó con 37 tantos y 10 asistencias.

"Fue mi primer juego en bastante tiempo, casi siete meses (…). Todo lo que ocurrió esta noche fue como esperaba", declaró LeBron a la prensa.

"Fue un poco inestable al principio, obviamente eso era esperable, pero a medida que el juego avanzaba mi victoria mejoró mucho", señaló. "Me sentí feliz por la forma en que pude mantenerme al nivel de los chicos".

El récord de LeBron James

A pesar de la ausencia de LeBron James, quien se perdió los primeros 14 partidos de la temporada por una ciática (el jugador cumplirá 41 años en diciembre), los Lakers tuvieron un desempeño mejor de lo esperado, logrando 10 victorias y solo 4 derrotas sin su estrella.

Las expectativas para su debut fueron creciendo en los últimos días hasta que este martes, a solo una hora del salto inicial ante Utah, los Lakers confirmaron que estaba listo para el regreso.

LeBron James hizo historia en la NBA al convertirse en el único jugador en disputar 23 temporadas, superando así el récord de longevidad que compartía con Vince Carter, quien se retiró tras 22 campañas. Además de este hito, James sigue siendo el máximo anotador histórico de la liga y cuenta con cuatro títulos de campeonato.

X / @NBA

Triunfo de los Lakers con remontada

El público en Los Ángeles recibió a LeBron James con una ovación atronadora cuando su imagen se proyectó en las pantallas gigantes antes del inicio del partido.

Le costó entrar en ritmo una vez iniciada la acción, pero, a ocho minutos del descanso, estrenó su casillero con un triple y después se aseguró de no perder su racha de mil 293 partidos consecutivos con al menos 10 puntos.

La escasa intensidad defensiva de los Lakers los hizo avanzar a remolque de los Jazz, liderados por el joven Keyonte George (33 puntos), quien no había nacido cuando LeBron debutó en la NBA en 2003.

Los Lakers se fueron al descanso cuatro puntos abajo, pero reaccionaron rápidamente de la mano de Doncic, que sumó 17 puntos en el tercer cuarto.

Un parcial de 21-5 permitió a los locales afrontar con comodidad el último cuarto. LeBron se retiró a descansar a falta de seis minutos y disfrutó a lo grande desde el banco cuando su hijo Bronny anotó un triple.

"Creo que para ser su primer partido se vio increíble", le alabó Doncic. "Va a seguir entrando en ritmo y nos va a ayudar mucho".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

