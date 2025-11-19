Mundial 2026: fechas, selecciones y formatos para el repechaje

La FIFA decidió dejar atrás las clásicas series de ida y vuelta, apostando por un mini torneo decisivo que definirá a las dos últimas selecciones clasificadas. El Mundial 2026 tendrá un repechaje intercontinental completamente renovado.

El formato para clasificar al Mundial será sencillo, pero cargado de tensión. En la repesca clasificarán seis selecciones, divididas en dos llaves de tres equipos.

¿Qué selecciones jugarán en el repechaje intercontinental?

Tras haber finalizado las eliminatorias de todas las confederaciones, quedaron definidos los equipos que jugarán el repechaje. A continuación, te decimos qué selecciones clasificaron:

Nueva Caledonia, que ganó su plaza pese a caer 3-0 en la final de las Eliminatorias de Oceanía ante Nueva Zelanda.

Bolivia, que triunfó 1-0 contra Brasil en El Alto y aprovechó la derrota de Venezuela como local frente a Colombia para quedarse con el séptimo puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL.

El tercer equipo en asegurar su lugar fue la República Democrática del Congo, que ganó por penales a Nigeria en la final de los playoffs de las Eliminatorias de África y lo dejó sin Mundial.

El representante de Asia será Irak, que ganó su playoff ante Emiratos Árabes Unidos. Empató 1-1 en Abu Dabi y ganó 2-1 en Basora.

Por último, Jamaica y Surinam obtuvieron las últimas plazas que otorgó la Concacaf, al finalizar como los dos mejores segundos de la tercera ronda.

¿Cuándo y dónde se juega el repechaje rumbo al Mundial?

El repechaje del Mundial 2026 se jugará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026, y será la última oportunidad para seis selecciones de asegurar un lugar en la Copa del Mundo 2026.

Los estadios de Monterrey y Guadalajara serán testigos de las dos llaves, cuatro partidos y los últimos dos pasajes rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

