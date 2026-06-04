El calendario del Grupo E del Mundial 2026 nos presenta cuándo Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao se enfrentarán del 14 al 25 de junio buscando su pase a los dieciseisavos de final. Conoce aquí las fechas exactas, los horarios para México y qué canales transmitirán cada encuentro en vivo.

Para que no te pierdas ningún minuto de juego, aquí tienes la agenda completa.

¿Quiénes conforman el Grupo E y cómo llegan?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 nos regala un sector lleno de contrastes. Por un lado, tenemos a A lemania, tetracampeona del mundo que busca redimirse tras sus recientes fracasos mundialistas.

Frente a ellos estará Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, impulsado por una generación dorada con figuras como Moisés Caicedo.

El grupo E lo completan Costa de Marfil, que regresa con fuerza tras doce años de ausencia, y Curazao, la gran sorpresa caribeña que vivirá su primera experiencia mundialista.

Calendario completo del Grupo E

La acción del Grupo E arrancará el domingo 14 de junio de 2026. Los encuentros se disputarán en estadios de primer nivel en Estados Unidos y Canadá, incluyendo sedes en Houston, Filadelfia, Toronto y Nueva York/Nueva Jersey.

Si quieres seguir de cerca cada encuentro de esta fase de grupos, consulta a continuación el calendario de partidos correspondientes al Grupo E. Organiza tu reunión, prepara tus botanas y no te pierdas ninguna de las emociones que promete esta justa mundialista.

Jornada 1

Domingo 14 de junio

Alemania vs Curazao, NRG Stadium, Houston, 13:00 horas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Lunes 15 de junio

Costa de Marfil vs Ecuador, Arrowhead Stadium, Kansas City, 19:00 horas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Jornada 2

Sábado 20 de junio

Alemania vs Costa de Marfil, BMO Field, Toronto, 14:00 horas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Domingo 21 de junio

Ecuador vs Curazao, Arrowhead Stadium, 18:00 horas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Jornada 3

Jueves 25 de junio

Ecuador vs Alemania, Metlife Stadium, Nueva Jersey, 16:00 horas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Curazao vs Costa de Marfil, Gillete Stadium, Boston, 16:00 horas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

ESPECIAL / EL INFORMADOR

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo E

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

El camino hacia la gloria está trazado. Prepara tu agenda, ajusta tus horarios y prepárate para disfrutar de uno de los grupos más intrigantes que nos ofrecerá este torneo internacional.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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