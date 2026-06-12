NBA Finals | Spurs vs. Knicks en el juego 5 de la NBA: fecha, hora y dónde ver el partido EN VIVO

Las Finales de la NBA podrían comenzar a definir a su nuevo campeón este sábado 13 de junio, cuando los San Antonio Spurs reciban a los New York Knicks en el Juego 5 de la serie , con el conjunto neoyorquino a una sola victoria de quedarse con el campeonato.

Los Knicks llegan al encuentro con una ventaja de 3-1 en la serie, una posición que los coloca muy cerca de levantar el Trofeo Larry O’Brien por primera vez en cinco décadas. Una victoria en territorio texano les permitiría cerrar la eliminatoria y poner fin a una larga espera para una de las franquicias más históricas de la NBA.

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Por su parte, los Spurs se encuentran en una posición complicada pues necesitan ganar tres partidos consecutivos para darle la vuelta a la serie y mantener vivas sus posibilidades de conquistar el título.

El cuarto partido de la serie parecía encaminado para los Spurs después de dominar el marcador con una ventaja de 29 puntos y colocarse arriba 81-52 durante el tercer cuarto. Sin embargo, la ofensiva texana perdió intensidad en los minutos finales, situación que permitió la reacción de los Knicks, quienes aprovecharon el momento para remontar y tomar una ventaja prácticamente definitiva en la eliminatoria.

El resultado dejó una serie marcada por la intensidad y los cambios de ritmo, donde ambos equipos han mostrado capacidad ofensiva, pero también momentos de presión en los instantes decisivos. Ahora, San Antonio buscará aprovechar el apoyo de su afición para extender la serie, mientras que Nueva York intentará aprovechar la oportunidad histórica que tiene frente a ellos.

¿Cuándo y a qué hora es el Juego 5 de las Finales de la NBA 2026?

El enfrentamiento entre San Antonio Spurs y New York Knicks se llevará a cabo este sábado 13 de junio en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Este será el regreso de la serie a territorio texano después de que los últimos dos encuentros se disputaran en Nueva York, donde los Knicks lograron tomar una ventaja importante que ahora los tiene cerca del campeonato.

Horarios del partido:

México (tiempo del centro): 18:30 horas.

Este de Estados Unidos (ET): 20:30 horas.

El encuentro podría convertirse en el último de la temporada si los Knicks consiguen imponerse nuevamente, aunque una victoria de los Spurs obligaría a disputar más partidos y mantendría abierta la pelea por el campeonato.

¿Dónde ver EN VIVO el Juego 5 de las Finales de la NBA?

Los aficionados podrán seguir el duelo entre Spurs y Knicks a través de diferentes plataformas de transmisión:

Amazon Prime Video

NBA League Pass

Disney+

La transmisión iniciará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México (20:30 ET).

Nueva York llega con la oportunidad de romper una sequía de cinco décadas sin ganar un campeonato de NBA. Los Knicks, una de las franquicias más reconocidas de la liga, no consiguen el título desde 1973, cuando conquistaron su segundo campeonato de la historia.

Del otro lado, San Antonio buscará apoyarse en su experiencia y en el respaldo de su afición para evitar la eliminación. Los Spurs saben que necesitan recuperar la consistencia ofensiva y mantener la concentración durante los cuatro periodos para poder forzar un sexto encuentro.

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Con dos equipos que representan mercados históricos de la NBA, el Juego 5 promete ser un duelo de máxima tensión: los Knicks intentarán cerrar la serie y volver a la cima del baloncesto estadounidense, mientras que los Spurs buscarán protagonizar una remontada que quedaría registrada en la historia de las Finales.

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