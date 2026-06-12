Canadá vs Bosnia: El coanfitrión inicia debut en el Mundial 2026 con empate ante los europeos

La bienvenida de Canadá a la Copa del Mundo por primera vez a su país no estuvo caracterizada por la espectacularidad en la inauguración ni en la cancha, donde la selección de la hoja de maple consiguió un valioso empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina para abrir la actividad del Grupo B sin su figura, Alonso Davies en el campo por lesión y un futbol que dejó qué desear.

Cyle Larin se vistió de héroe en los últimos minutos con un gol para la historia del combinado norteamericano, que cosechó su primer punto en la mayor competencia de futbol en su tercer participación y durante su primer localía mundialista.

El acto previo al silbatazo inicial trató de mostrar la diversidad cultural de los pueblos del país y su fauna, con música local para amenizar la tarde en la que se presentó Michael Bublé y Alanis Morissette cantó el himno nacional canadiense, no obstante, la presentación empezó con las gradas casi vacías y hubo fallas de escenografía, con el trofeo gigante al centro del campo roto cuando fue desplegado.

El balón rodó en el tercer partido del torneo con la tribuna aún mostrando grandes huecos sin gente, pero en su mayoría tapizaban de rojo el entorno, con solo un par de secciones en blanco y azul con la fanaticada bosnia. El partido comenzó con intensidad y el equipo anfitrión se lanzó al frente ante la obligación de cumplir con las expectativas de su público, pero las líneas juntas de los balcánicos y la falta de creatividad canadiense no facilitaron el trabajo.

Cuando Canadá tomaba protagonismo aprovechando la velocidad en las bandas les llegó un balde de agua helada. Dos cabezazos en el área acaban en gol y Bosnia hizo valer esa ley para marcar en un tiro de esquina, en el que Jovo Lukic dio el impacto definitivo para adelantar a su equipo.

Los Rojos no se dejaron caer ante el gol en contra y mantuvieron el control del partido logrando profundidad y peligro en los pies de Jonathan David, quien falló una oportunidad a pocos metros del área y también un mano a mano, en tanto que Tani Oluwaseyi mandó el balón por encima del arco en otra ocasión.

Los canadienses siguieron jugando en campo contrario y otro fuerte aviso llegó con un disparo raso de Richie Laryea que Sead Kolasinac desvió al travesaño a pocos centímetros de que terminara en festejo. El intento fue también la señal para reavivar a los “Canucks” y recuperar el aliento del público.

Llegaron las modificaciones de Jesse Allan Marsch para buscar la portería y sus revulsivos respondieron de inmediato. Con dos minutos en el campo, Larin recibió un pase de Promise David -otro suplente- que controló y de una media vuelta mandó guardar la esférica y puso de pie a los aficionados, que se ilusionaron con la remontada con pocos minutos por disputar, pero no pudieron ver la primer victoria de su recorrido en el certamen.

Lo que sigue para ambos será reagruparse, recuperarse física y mentalmente y preparar sus próximos partidos. Canadá tendrá enfrente a Qatar el próximo 18 de junio y el mismo día los bosnios se enfrentarán a Suiza.

JM



