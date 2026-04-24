Irapuato se queda sin estadio en la Liga de Expansión MX: Un futuro incierto para el futbol fresero

La afición de Irapuato se enfrenta nuevamente a la amarga realidad de ver a su equipo sin un hogar, ya que el Club Deportivo Irapuato, ha notificado a la Liga de Expansión MX que no se renovará el permiso para el uso del Estadio Sergio León Chávez a la empresa Healthy People.

Esta decisión, que se basa en el incumplimiento de contrato por parte de Healthy People, significa que el fútbol profesional en Irapuato se verá interrumpido una vez más, dejando un futuro incierto para los "Freseros".

Incumplimiento de contrato y adeudos: Las razones detrás de la decisión

La situación se ha tornado crítica debido a una serie de irregularidades y adeudos. El Deportivo Irapuato, ha informado que Healthy People y Selomith Ramírez Moreles tienen un adeudo de 872 mill 320 pesos más intereses y anexidades legales, el cual se ha negado a pagar desde el año 2024.

Además, se ha denunciado que Healthy People y Selomith Ramírez Moreles han engañado a la Federación Mexicana de Futbol y al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) al afirmar tener un contrato de comodato vigente sobre las marcas del club (escudo, colores y nombre), el cual fue cancelado un día después de su celebración, el 6 de junio de 2023.

Para agravar la situación, Tania Lara Nava, representante legal de Healthy People, quien suscribió y luego canceló el contrato por orden de Selomith Ramírez Moreles, registró las marcas del club el 9 de junio de 2023, tres días después de la cancelación del contrato original. Este acto ha sido calificado como un delito federal por el Club Deportivo Irapuato, que inició un procedimiento ante el IMPI el 9 de abril de 2025 para la cancelación de dicho registro.

La notificación formal de la no renovación del contrato de uso del estadio Sergio León Chávez, así como de los colores, escudo y nombre del Club Deportivo Irapuato, fue realizada notarialmente el 25 de marzo de 2026.

El contrato original, celebrado el 8 de julio de 2025 entre el Municipio de Irapuato, Healthy People y el Club Deportivo Irapuato, establecía su vigencia durante el año futbolístico de la Liga de Expansión MX, es decir, el torneo de Apertura 2025 y el de Clausura 2026, con la posibilidad de prórroga por acuerdo entre las partes. Sin embargo, el Club Deportivo Irapuato, ha dejado claro que no es su deseo formalizar ninguna prórroga.

Esto significa que, una vez terminada la participación de Irapuato en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, Healthy People y Selomith Ramírez Moreles no podrán hacer uso de las marcas ni del estadio Sergio León Chávez, que tiene una capacidad para poco más de 22 mil aficionados.

La amarga eliminación de la Liguilla: Un golpe adicional para la afición

Esta noticia llega en un momento particularmente sensible para la afición fresera, que recientemente vio a su equipo quedarse a las puertas de la Liguilla. El último partido disputado en el Estadio Sergio León Chávez fue el sábado 18 de abril, donde Irapuato empató 0-0 contra Mineros.

Este resultado los dejó en el 9º lugar de la tabla de posiciones, con los mismos puntos que el Atlante (8º), pero fueron eliminados por una diferencia de goles menor, perdiendo así la oportunidad de competir por la liga.

Hasta el momento, ni el Club Deportivo Irapuato ni la Liga de Expansión MX han emitido un pronunciamiento oficial sobre el futuro del equipo, dejando a la afición y a los jugadores en un estado de incertidumbre de cara al próximo semestre, que comenzará después del Mundial de 2026.

La situación actual plantea serias dudas sobre la continuidad del fútbol profesional en Irapuato y la posibilidad de que los "Freseros" encuentren un nuevo camino para seguir compitiendo.

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AR