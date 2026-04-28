Los Nuggets volvieron a casa con la espalda contra la pared, a una sola derrota de quedar eliminados, pero sacando provecho de la localía y las ausencias conocidas de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo, así como Naz Reid durante el partido, explotaron para ganar 125-113, alcanzando su segunda victoria en la serie después de tres descalabros consecutivos contra los Timberwolves.

Nikola Jokic sacó su mejor estado de forma, se sacudió la defensa de Rudy Gobert y preparó la receta de la casa, con un triple doble de 27 puntos, 16 asistencias y 12 rebotes, adornados con dos tapones, en tanto que Spencer Jones y Jamal Murray encestaron 20 puntos cada uno.

A la quinteta de David Adelman le costaron los arranques de los primeros dos cuartos, momentos en los que Minnesota pudo estar más cerca poniendo en apuros a los Nuggets y poniendo de nervios a la afición en la ciudad de la milla de altura, pero lograron solventar la mitad inicial con una ventaja de nueve.

La historia cambió por completo en la reanudación, que demostró la relevancia de los jugadores ausentes de los lobos. En el bando contrario dinamitaron la ofensiva atacando la pintura, consiguiendo faltas y alley-oops que inclinaron por completo el momento del juego, sacaron hasta 25 puntos de ventaja y el cuarto lo ganaron por 13 puntos de diferencia que terminaron por ser insalvables.

Los Timberwolves sacaron la bandera blanca en el último periodo, con ambos equipos sacando sus segundas y terceras unidades de jugadores. No obstante, la manada empezó a escalar en el marcador y se acercaron lo suficiente para que las figuras regresaran a trabajar a la duela y apagar el fuego, evitando mayores daños. El jueves, Minnesota tendrá una segunda oportunidad de noquear a los Nuggets, posiblemente aún sin Edwards.

CT