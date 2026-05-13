El día de ayer, en una rueda de prensa, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, convocó a elecciones a la Junta Directiva y se anunció como candidato a la misma junto a su equipo actual con la consigna de "defender los intereses de los socios del Real Madrid". En el mismo anuncio, invitó a todos aquellos que quieran presentarse a que acepten la oportunidad de hacerlo. Esta rueda de prensa se habría sucedido luego de una reunión de la Junta Directiva del club blanco tras los malos resultados de las últimas dos temporadas y los escándalos suscitados entre jugadores de la primera plantilla.

Al Real Madrid le restan tres encuentros del campeonato doméstico antes de finalizar el curso: este jueves recibe en el Santiago Bernabéu al Oviedo, ya descendido; después, visitará al Sevilla y terminará el año en casa contra el Athletic Club. Sin embargo, en esta temporada, los merengues fueron eliminados de la Copa del Rey en octavos de final frente al Albacete, eliminados en cuartos de la Champions League frente al Bayern de Múnich y quedaron fuera de la contienda de LaLiga a falta de tres fechas luego de que el Barcelona lo venciera el pasado fin de semana.

Nadal se desvincula de las elecciones

Ante ello, el histórico exjugador de tenis español, Rafael Nadal, ha reaccionado en redes sociales a los rumores que lo situaban como apoyo de un posible candidato a suceder a Florentino Pérez al frente del Real Madrid. Así lo dijo Rafael Nadal Parera en su cuenta oficial de X:

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas" sentenció Nadal respecto a los rumores que lo colocaban como posible respaldo de un presunto candidato a la presidencia del club blanco que no serí Florentino Pérez. Es de todos conocido que Nadal es seguidor del equipo y se ha pronunciado en más de una ocasión a favor del equipo y con entusiasmo sobre el futbol. Sin embargo, con estas declaraciones, Nadal ha renunciado a esta posibilidad inmediata.

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Sin candidaturas oficiales, pero con un rumor desde México

Hasta el momento no se ha destapado alguna candidatura rival contra la de Florentino Pérez. No obstante, se habla de que el empresario español Enrique Riquelme Vives podría optar por la candidatura y enfrentar al proyecto de Pérez. Riquelme reside en México dirigiendo las operaciones de la compañía Cox Energy. El empresario tendría que obtener un aval con bancos para poder cumplir con las características que les requiere el puesto.

Con información de EFE

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OB