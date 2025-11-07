Con un gol de Ian Olvera, la Selección Mexicana superó por la mínima (1-0) a su similar de Costa de Marfil en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17. Aunque el Tri fue superado por momentos y le costó generar peligro al frente, aprovechó su oportunidad más clara para mantenerse con vida en el torneo.

En gran parte del encuentro México se vio incómodo. La rapidez y fuerza física de los marfileños puso en una encrucijada a la defensa azteca que tuvo que soportar los embates y tratar de estar a la altura de su rival, por lo que sufrieron un importante desgaste físico al darle prioridad a cuidar su propia área y la creación de jugadas en el ataque quedó en el segundo plano.

Uno de los jugadores que más trató a la ofensiva fue Gael García, quien se mostró con ímpetu a la hora de cobrar los balones parados, pero la falta de precisión le impidió marcar la diferencia con el tanto que le pudiera dar la ventaja al Tricolor.

El combinado nacional vivió un momento de tensión en la recta final del primer tiempo, luego de que Óscar Pineda contactara con el codo un balón procedente de un cabezazo de Félix Contreras dentro del área chica. El conjunto africano solicitó la revisión de la jugada y, tras consultar el videoarbitraje, el silbante determinó que no había infracción al considerar el movimiento como natural.

México respiró, pero no por mucho tiempo. En la parte complementaria, Costa de Marfil fue ampliamente superior y la labor del arquero Santiago López fue determinante para evitar que los aztecas se vieran abajo en el marcador. Además de que los delanteros africanos carecieron de puntería para vulnerar la cabaña tricolor.

Cuando peor la pasaba el equipo comandado por Carlos Cariño, una luz de esperanza se encendió en el horizonte. En un tiro libre, Gael García levantó un servicio milimétrico que encontró a Ian Olvera, quien se elevó entre defensas para conectar un potente cabezazo al minuto 74’. El portero marfileño apenas alcanzó a mirar cómo el balón se incrustaba en las redes, desatando el grito de gol que mantiene con vida las aspiraciones mexicanas en el torneo.

A partir de ese momento, Costa de Marfil ya no supo cómo levantarse y la Selección Mexicana se encargó de cuidar el único tanto de la noche hasta que se diluyera el tiempo. En la recta final, los marfileños lograron meter el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue anulada, ya que Allassane Toure cometió falta sobre el portero mexicano.

Con este resultado, México revive en el Mundial Sub-17 y buscará su pase a las rondas de eliminación frente a Suiza el próximo lunes 10 de noviembre a las 06:30 horas.

OF