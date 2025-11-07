El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega al final de la fase regular con una agenda llena de acción como parte de la Jornada 17 (J17). Algunos conjuntos buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación aunque ya tienen seguro su lugar en la Liguilla, pero otros saltarán al terreno de juego con la urgencia de lograr buenos resultados para meterse al Play-In, y tener así la última oportunidad de avanzar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Los aficionados podrán disfrutar los partidos EN VIVO a través de diferentes canales de televisión y plataformas digitales, con opciones para seguir la transmisión desde cualquier lugar.

La jornada de este viernes 7 de noviembre ofrece encuentros entre equipos que pelean el boleto del décimo lugar de la Tabla General.

Aquí te compartimos la agenda de los partidos, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ninguno de los encuentros.

Partidos hoy viernes 7 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Juárez vs Querétaro | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Xolos vs Atlas | 21:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Mazatlán vs Necaxa | 21:00 horas | Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, viernes 7 de noviembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

