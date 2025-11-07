Lando Norris volvió a demostrar por qué es uno de los pilotos más consistentes del año al conquistar la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025 de Fórmula 1 (F1) tras marcar una vuelta de 1:09.243 en el exigente circuito de Interlagos . El británico, líder del campeonato, dejó claro que McLaren mantiene el ritmo dominante que lo ha caracterizado durante toda la temporada, incluso bajo la presión de un formato sprint en el que cada detalle cuenta.

Norris abrió fuerte la SQ3 con un tiempo competitivo, pero en su segundo intento llevó el límite más allá y dejó una referencia inalcanzable. Kimi Antonelli, la joven promesa de Mercedes, sorprendió y fue su rival más cercano, quedándose a apenas 97 milésimas y asegurando un valioso lugar en la primera fila. Oscar Piastri, quien había mostrado gran ritmo el viernes, debió conformarse con la tercera posición, completando un sólido 1-3 para McLaren.

Mercedes también tuvo una jornada positiva con George Russell en el cuarto puesto, mientras que Aston Martin sorprendió al colarse entre los protagonistas gracias a Fernando Alonso, quinto, y Lance Stroll, séptimo. Entre ellos se ubicó Max Verstappen, sexto, notablemente contrariado al final de su vuelta al no poder pelear por los primeros lugares.

Más atrás, Ferrari tuvo una clasificación discreta con Charles Leclerc en octavo y con Lewis Hamilton eliminado en SQ2 tras quedar 11º. El británico además será investigado por una posible infracción bajo bandera amarilla durante un trompo de su compañero.

El Top-10 lo completaron Isack Hadjar y Nico Hülkenberg, mientras que pilotos como Albon, Gasly, Bortoleto y Bearman se quedaron fuera prematuramente.

En el fondo de la parrilla, Carlos Sainz largará último tras bloquear neumáticos en su intento final, en un día complicado para Williams.

Con un Norris imparable y un grupo perseguidor cada vez más apretado, la carrera sprint del sábado promete emociones intensas en Interlagos, cuando arranque en punto de las 8:00 horas, tiempo de México.

PARRILLA DE SALIDA SPRINT

Lando Norris / McLaren Kimi Antonelli / Mercedes Oscar Piastri / McLaren George Russell / Mercedes Fernando Alonso / Aston Martin Max Verstappen / Red Bull Lance Stroll / Aston Martin Charles Leclerc / Ferrari Isack Hadjar / RB Nico Hülkenberg / Kick Sauber Lewis Hamilton / Ferrari Alex Albon / Williams Pierre Gasly / Alpine Gabriel Bortoleto / Kick Sauber Oliver Bearman / Haas Franco Colapinto / Alpine Liam Lawson / RB Tsunoda / Red Bull Esteban Ocon / Haas Carlos Sainz / Williams

