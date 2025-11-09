Domingo, 09 de Noviembre 2025

Futbol hoy 9 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

No cesa la actividad del futbol este domingo 9 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Santos vs Pachuca | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tapatío vs Dorados de Sinaloa | 17:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN, AYM Sports |

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Tigres vs FC Juárez | 17:00 horas | FOX |
  • América vs Monterrey | 19:15 horas | Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Gratis, TUDN, Nu9ve |
  • Toluca vs Chivas | 21:15 horas | Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Gratis, TUDN, Nu9ve |

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Athletic Club vs Real Oviedo | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Rayo Vallecano vs Real Madrid | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Valencia CF vs Real Betis | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Mallorca vs Getafe | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Celta vs FC Barcelona | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Aston Villa vs Bournemouth | 08:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Nottingham Forest vs Leeds Utd | 08:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Brentford vs Newcastle | 08:00 horas | HBO MAX |
  • Crystal Palace vs Brighton | 08:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Manchester City vs Liverpool | 10:30 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Atalanta vs Sassuolo | 05:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Genoa vs Fiorentina | 08:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Bologna vs Napoli | 08:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • AS Roma vs Udinese | 11:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Inter Milan vs Lazio | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Lorient vs Toulouse | 08:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Angers vs Auxerre | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Metz vs Nice | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Strasbourg Alsace vs Lille | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Olympique de Lyon vs PSG | 13:45 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Freiburg vs St. Pauli | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Stuttgart vs Augsburg | 10:30 horas | SKY Sports |
  • Eintracht Frankfurt vs Mainz 05 | 12:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • Bélgica vs Túnez | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Fiyi vs Argentina | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Marruecos vs Nueva Caledonia | 07:30 horas | ViX Premium |
  • Portugal vs Japón | 07:30 horas | TUDN, ViX Premium |
  • Croacia vs Costa Rica | 08:45 horas | ViX Premium |
  • EAU vs Senegal | 08:45 horas | ViX Premium |
  • Bolivia vs Qatar | 09:45 horas | ViX Premium |
  • Italia vs Sudáfrica | 09:45 horas | TUDN, ViX Premium |

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • San Diego FC vs Portland Timbers | 20:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

