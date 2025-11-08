El inglés Lando Norris (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 (F1) al ganar el sprint del Gran Premio de Brasil 2025, el vigésimo primero del año, que se disputó este sábado 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, donde su compañero y rival australiano Oscar Piastri -segundo en el campeonato- se tuvo que retirar, al accidentarse -sin lamentar daños- en la sexta de las 24 vueltas.

Norris se quedó con los ocho puntos que otorga la victoria en la prueba corta al terminar por delante de los Mercedes del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli y el inglés George Russell, el penúltimo sprint del año, que el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabó sexto y el otro español, Carlos Sainz (Williams), decimoséptimo.

El argentino Franco Colapinto, recién renovado por Alpine para la próxima temporada, tampoco acabó, ya que abandonó al mismo tiempo que lo hizo Piastri, tras accidentarse -asimismo sin lamentar daños- en la misma zona que el australiano: la tercera de las quince curvas de la pista paulista.

Resultados carrera sprint del GP de Brasil 2025 - F1

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) en 53:25.928 Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) George Russell (GBR/Mercedes) Max Verstappen (NED/Red Bull) Charles Leclerc (MON/Ferrari) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

No terminaron por accidentes:

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF