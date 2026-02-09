El pasado 3 de febrero dieron inicio las Clasificatorias para el Mundial Sub-17 de la Confederación de Futbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026 con 34 asociaciones listas para iniciar su camino rumbo a la clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

La Selección Mexicana Sub-17 se disputará este lunes el que podría ser su pase directo al Mundial 2026 en Qatar. Por la tarde, los dirigidos por Carlos Cariño se enfrentarán a sus iguales de Barbados: te diremos a qué hora y a través de qué canales y plataformas ver EN VIVO este encuentro .

El paso seguro del Tri

La Selección Sub-17 jugará su tercer encuentro en el certamen que podría darle el boleto para la etapa regular en Qatar en punto de las 17:00 horas.

Tanto Barbados como México han ganado sus dos partidos en esta etapa de Clasificación y se disputan la cima del Grupo A. Las selecciones podrán asegurar su clasificación directa al ganar su respectivo grupo.

El pasado sábado, México disputó su segundo partido ante San Martín, escuadra a la cual doblegó por marcador de 4-0. El estadio Hasely Crawford en Puerto España, Trinidad y Tobago, fue testigo del triunfo del Tricolor.

¿Dónde ver EN VIVO el México vs Barbados?

En la edición anterior de las Clasificatorias Sub-17 de la Concacaf, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá y Estados Unidos finalizaron como líderes de grupo y aseguraron su clasificación. Las y los aficionados esperan que el resultado se repita en esta edición .

Fecha: 9 de febrero de 2026

Hora: 17:00

Transmisión: ESPN 3 y Disney+ Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

