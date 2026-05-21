Cruz Azul vs. Pumas: historial en finales de Liga MX

El estadio Ciudad de los Deportes enciende sus reflectores para albergar una de las batallas más pasionales del balompié nacional. Cruz Azul y Pumas de la UNAM se enfrentan en el partido de ida de la gran final del torneo Clausura 2026, reviviendo una rivalidad histórica que paraliza a la capital y que añade un tercer capítulo de oro a sus registros particulares en series definitivas por el título de la Liga MX.

La Máquina de la Cruz Azul, dirigida por Joel Huiqui, llega a esta instancia tras dejar en el camino a las Chivas del Guadalajara en las semifinales con un marcador global de 3-2. Por su parte, el conjunto universitario, comandado desde el banquillo por Efraín Juárez, selló su pasaporte a la serie por el campeonato después de superar a los Tuzos del Pachuca.

Cruz Azul va por la décima, Pumas por la octava. Ambos conjuntos con la ilusión de llevar el trofeo a sus vitrinas y resurgir como uno de los Grandes del futbol mexicano.

El conjunto celeste juega una nueva final, de las cuales ha ganado 9 y perdido 11, la más reciente en el Clausura 2024 en la que cayó ante América. Su más reciente título data del Guardianes 2021.

Para Pumas, la situación es un poco más sombría pues no levanta el trofeo de campeón desde el Clausura 2011, sumando ya 15 años sin un título. Con siete finales ganadas y siete perdidas. La última ocasión que intentó levantar la mano fue en el Apertura 2020, donde sucumbió con el León.

Un historial equilibrado en el partido definitivo

La balanza histórica en finales de Liga MX entre celestes y universitarios se encuentra completamente nivelada, registrando un campeonato para cada institución en los dos antecedentes previos.

El primer enfrentamiento por el trofeo ocurrió en la temporada 1978-1979. En aquella ocasión, el Cruz Azul dirigido por Ignacio Trelles se coronó campeón al imponerse con un marcador global de 2-0 sobre los felinos en el Estadio Azteca, consolidando la época dorada de la escuadra cementera durante esa década.

La revancha auriazul llegó dos años más tarde, en la campaña 1980-1981. Pumas, con una plantilla comandada en la cancha por Hugo Sánchez y Ricardo "Tuca" Ferretti, logró reponerse de una derrota en el juego de ida para terminar goleando 4-1 a La Máquina en Ciudad Universitaria, dejando el global 4-2 a favor de los del Pedregal y alzando su segundo título de liga.

Pumas y Cruz Azul se enfrentaron en este torneo en la jornada 11 y el resultado fue un empate 2-2. IMAGO7/A. Chávez

El balance en la fase regular

En lo que respecta al presente certamen Clausura 2026, ambas escuadras ya midieron fuerzas durante la jornada 11 en el estadio Olímpico Universitario. Aquel compromiso finalizó con un vibrante empate 2-2, donde marcaron Juninho y un autogol de Willer Ditta para los locales, mientras que Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez descontaron por el conjunto cementero, anticipando la paridad de fuerzas que se proyecta para esta serie final.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la final entre Pumas y Cruz Azul?

Final de ida

Cruz Azul vs. Pumas

Día: jueves 21 de mayo

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y LayvTime (YouTube)

Final de vuelta

Pumas vs. Cruz Azul

Día: domingo 24 de mayo

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y LayvTime (YouTube)