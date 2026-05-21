Bajas de Pumas y Cruz Azul para la final de ida de la Liga MX

La noche de este jueves se disputará el primer capítulo de la final de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM. Los Cementeros buscarán conquistar su décimo campeonato, mientras que el conjunto universitario intentará sumar su octavo título.

El miércoles se realizaron las conferencias de prensa previas al encuentro, donde ambos entrenadores compartieron sus impresiones sobre la serie y adelantaron parte de los jugadores que podrían tener actividad en la ida.

El técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, aseguró que Gabriel Toro y Jesús Orozco Chiquete están disponibles para jugar, aunque no necesariamente iniciarían como titulares.

“Él sigue con su tratamiento. El partido pasado jugó algunos minutos, se sintió muy bien y me parece que también es una opción para nosotros”, comentó sobre el futbolista uruguayo.

Además, respaldó al guardameta colombiano Kevin Mier de cara a la final del Clausura, pese a las críticas por algunos errores cometidos durante la liguilla.

Las bajas para la final de ida

Cruz Azul llegará al partido con una sola baja confirmada: el delantero argentino Nicolás Ibáñez, quien continúa recuperándose de una lesión. Sin embargo, el atacante trabaja para intentar reaparecer en el duelo de vuelta.

Por su parte, Pumas mantiene dudas importantes en su plantel. El defensor Álvaro Angulo y el atacante Juninho presentan molestias físicas y serán evaluados hasta último momento para definir si podrán participar en el encuentro.

Alan Medina quedó descartado tras sufrir una fractura de tobillo en abril pasado, durante el partido de la jornada 16 ante Bravos de Juárez. En tanto, Guillermo Martínez no estará disponible debido a su concentración con la Selección Nacional.

Nathan Silva contempla el trofeo del torneo Clausura 2026 IMAGO7/M. Contreras

Ajustes tácticos y claves del partido

Para este primer encuentro, Cruz Azul apostaría por una línea defensiva de cinco jugadores. Jeremy Márquez tendría funciones de equilibrio en el mediocampo, mientras que Amaury García ocuparía el puesto de líbero ante la ausencia de Érik Lira por compromisos internacionales.

En ofensiva, la generación de juego recaería en Agustín Palavecino y Rodolfo Rotondi, quienes buscarán abastecer al delantero Osinachi Ebere.

Del lado universitario, Pumas apostará por un esquema equilibrado y transiciones rápidas. En la portería estará el costarricense Keylor Navas, mientras que Adalberto “Coco” Carrasquilla comandará el mediocampo junto con Jordan Carrillo.

En ataque, el equipo auriazul confiará en la capacidad goleadora de Robert Morales y en la posible participación del brasileño Juninho, si logra recuperarse físicamente.

Posibles alineaciones para el Cruz Azul vs. Pumas

Cruz Azul

Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García; Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino; José Paradela, Rodolfo Rotondi y Osinachi Ebere.

Pumas

Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Pedro Vite; Juninho y Robert Morales.

¿Cuándo y dónde ver la final en vivo?

Final de ida

Cruz Azul vs. Pumas

Jueves 21 de mayo

20:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y LayvTime (YouTube)

Final de vuelta

Pumas vs. Cruz Azul