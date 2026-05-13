Infantino asegura que el Mundial 2026 está listo para arrancar

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que los preparativos avanzan conforme a lo planeado para el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una entrevista difundida por FIFA, el dirigente afirmó que "las preparaciones van extremadamente bien" y señaló que la expectativa alrededor del torneo ha comenzado a crecer en las tres naciones anfitrionas.

"Estamos esperando este momento desde hace algunos años, así que ya es tiempo de que comience", declaró Infantino al hablar sobre la cuenta regresiva rumbo al partido inaugural, el cual se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El dirigente explicó que FIFA trabaja en distintos aspectos logísticos y operativos, entre ellos las ceremonias de inauguración, las sedes y las condiciones de las canchas. "La cancha es el escenario y tiene que ser perfecta", comentó. Además, reveló que el organismo lleva cerca de cinco años trabajando en la preparación e instalación del césped en los estadios mundialistas, incluido el inmueble de Nueva York-Nueva Jersey donde se jugará la Final.

Infantino también indicó que las selecciones participantes ya eligieron sus centros de concentración para el torneo y confirmó que en los próximos días quedarán definidas las listas finales de jugadores convocados.

"Los campamentos base están listos para recibir a las 48 selecciones. Queremos que sea un hogar lejos de casa para todos los equipos y aficionados", señaló.

Más allá del futbol

En la entrevista, el presidente de FIFA destacó que el torneo no se limitará únicamente a los estadios, ya que las 16 ciudades sede preparan actividades para aficionados, festivales y eventos públicos durante toda la competencia.

"Cada alcalde, gobernador y líder está involucrado para garantizar una experiencia inolvidable", explicó el dirigente.

Medio tiempo de la Final del Mundial 2026

Además, confirmó que la Final contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo coordinado por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Infantino estimó que más de seis millones de aficionados asistirán a los estadios durante el torneo y que cerca de seis mil millones de personas seguirán la competencia desde distintas partes del mundo.

Finalmente, el dirigente aseguró que el principal objetivo de la Copa del Mundo será unir a las personas a través del futbol.

"Queremos unir al mundo. Queremos inspirar, crear oportunidades y celebrar el juego más hermoso del mundo", concluyó.

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