Chucky Lozano no piensa sacrificar su contrato en San Diego

Hirving Lozano llegó a la MLS como la primera gran estrella del San Diego FC y ahora es un tormento para el club. El canterano del Pachuca, luego de su segunda etapa con el PSV Eindhoven, aterrizó en California para la campaña 2025, el año de debut del club en la liga estadounidense y donde fue considerado la piedra angular del primer proyecto deportivo, firmando un lucrativo contrato de cuatro temporadas -hasta 2028- y un sueldo de 6 millones de dólares anuales más bonos.

El romance con el mexicano duró poco, al ser separado del equipo antes de finalizar la temporada por un altercado interno y en enero de este año Tyler Heaps, director deportivo de la institución, señaló que el futbolista no entra en planes del entrenador, Mikey Varas y le buscan acomodo.

Heaps ha mencionado que han recibido interés de varios clubes tanto de Estados Unidos como de México (aunque no especificó alguno), pero el contrato ahora le juega en contra a la organización, debido a una cláusula para vetar negociaciones que tiene Lozano a favor, por lo que cualquier traspaso que no sea de su agrado, puede rechazarlo de inmediato.

Así, con la millonaria cifra que tiene asegurada por tres años más, el atacante azteca, de momento, ha optado por no sacrificar su sueldo y ha rechazado las ofertas que han llegado, alejando su regreso a la Liga MX o la posibilidad de tener minutos en otro equipo de la MLS, que difícilmente le podrían dar un cheque por la misma cantidad.

Mientras tanto, “Chucky” seguirá formando parte del club, aunque no verá actividad en los partidos en lo que la directiva busca una salida y no descartan una compra de contrato, que dejaría al futbolista como agente libre, sin embargo, representaría no tener una recuperación de los 12 millones de dólares que le pagaron al PSV por él.

La poca actividad podría costarle un lugar en la selección de cara al Mundial, a pesar de ser uno de los constantes en las listas de Javier Aguirre. Por lo pronto, no ha estado en las convocatorias de este año.

Los números de “Chucky” en MLS

Partidos: 27

Titularidades: 22

Minutos: 1,833

Goles: 9

Asistencias: 10

Sueldo con bonos: 7.5 MDD

OB