Este sábado se disputará un enfrentamiento entre dos clubes que buscan mayor regularidad en el torneo. El duelo León vs Necaxa se jugará como parte de la agenda de la Jornada 8 (J8) del Clausura 2026 de la Liga MX. Con ambos equipos instalados en la zona media de la clasificación, el encuentro representa una oportunidad para sumar y acercarse a la zona de Liguilla. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

León ocupa la posición 13 con 7 puntos tras siete jornadas, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas. El equipo esmeralda ha mostrado altibajos y necesita fortalecer su defensiva, ya que registra una diferencia de goles de -3.

En el décimo puesto con 9 unidades, Necaxa está todavía más cerca. Los Rayos han logrado tres triunfos en el certamen, pero también acumulan cuatro derrotas, lo que refleja una campaña irregular que los mantiene fuera de zona de clasificación.

Un triunfo puede significar un salto importante en la tabla para cualquiera de los dos.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Necaxa de la J8 - Liga MX

Este sábado 28 de febrero, León recibirá a Necaxa en el Estadio León por la Jornada 8 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión por streaming. También podrás seguir las acciones en redes sociales y consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 28 de febrero, 19:00 horas

Sábado 28 de febrero, 19:00 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión: FOX One, FOX+

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

