El duelo entre América y Tigres se jugará este sábado 28 de febrero dentro de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. Con ambos equipos instalados en la pelea por los primeros puestos, el encuentro representa una oportunidad para consolidarse como contendiente serio en la recta hacia la mitad del torneo. En caso de que te interese, te dejamos en esta nota información sobre a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

América ocupa la séptima posición con 11 puntos tras siete jornadas, con tres victorias, dos empates y dos derrotas. El conjunto azulcrema ha mostrado momentos de buen futbol, pero necesita mayor constancia para volver a la zona alta, donde es común ver al equipo.

En tanto, Tigres se ubica en el octavo puesto con 10 unidades. Los felinos han alternado resultados positivos con tropiezos que les han impedido dar el salto definitivo hacia una mejor ubicación.

El enfrentamiento no solo ofrece puntos importantes, también puede marcar un punto de inflexión pra dos equipos acostumbrados a dominar el futbol mexicano.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Tigres de la J8 - Liga MX

Este sábado 28 de febrero, América recibirá a Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, en acciones de la Jornada 8 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta, además de streaming. También podrás seguir las acciones en redes sociales y consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 28 de febrero, 21:00 horas

Sábado 28 de febrero, 21:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: TUDN, Canal 5, ViX Premium, Layvtime YouTube

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF