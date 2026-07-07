Alineaciones Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina se juega hoy su pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Enfrentar a Egipto no será un trámite: el equipo africano promete una resistencia feroz. ¿Estás listo para vivir este cruce decisivo en el Mercedes-Benz Stadium? Aquí tienes todos los detalles confirmados.

El encuentro se disputará este martes 7 de julio a las 10:00 am en la ciudad de Atlanta. La expectativa es máxima, ya que el equipo argentino busca consolidar su funcionamiento tras las dudas que dejó el último choque ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Por su parte, el conjunto africano llega con la moral en alto tras superar a Australia en una dramática tanda de penales. El entrenador Hossam Hassan ha diseñado un bloque defensivo sumamente denso, apostando todas sus fichas a las transiciones rápidas comandadas por su máxima estrella.

La formación de la Selección Argentina: Cambios en el mediocampo

Para este compromiso trascendental, el cuerpo técnico argentino planea modificaciones tácticas en el mediocampo. La intención es recuperar el control del balón y generar mayor profundidad para abastecer a los delanteros, un aspecto que falló en la ronda anterior y que generó preocupación en el banco de suplentes.

En el arco, Emiliano Martínez es una pieza inamovible y garantía de seguridad. La defensa mantendrá su estructura habitual con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, quienes tendrán la difícil tarea de contener los veloces contragolpes del rival.

La principal novedad aparece en la zona de volantes, donde Leandro Paredes se perfila como titular tras dejar una excelente imagen en su último ingreso. Su presencia en el eje central permitirá que Alexis Mac Allister se suelte y juegue en una posición más adelantada y natural para él.

Junto a ellos estarán Rodrigo De Paul, el motor incansable del equipo, y Enzo Fernández, encargado de la distribución. Esta línea de cuatro mediocampistas buscará asfixiar la salida de los Faraones y dominar la posesión desde el primer minuto de juego en el Mercedes-Benz Stadium.

En la delantera, Lionel Messi liderará los ataques albicelestes con su habitual genialidad. A sus 39 años, el capitán sigue siendo el faro futbolístico y emocional de un plantel que sueña con levantar nuevamente el trofeo más codiciado del planeta y regalarle otra alegría a su país.

Su acompañante en la ofensiva será Julián Álvarez, quien le ganó la pulseada a Lautaro Martínez. El delantero del Atlético de Madrid arrastra una falta de ritmo competitivo debido a una lesión en el tobillo, por lo que el ex River Plate será el encargado de presionar la salida rival.

El rival: Un Egipto ordenado y el peligro de Mohamed Salah

Egipto no es un rival que deba subestimarse bajo ninguna circunstancia. Clasificaron a esta instancia tras finalizar segundos en el Grupo G, donde empataron con potencias como Bélgica e Irán, y vencieron a Nueva Zelanda, demostrando una gran solidez defensiva y un pragmatismo envidiable.

El esquema táctico de los africanos se basa en el orden, la disciplina y la paciencia. Saben sufrir sin la pelota, cierran los espacios por el centro y confían plenamente en la velocidad de sus extremos para lastimar en los huecos que deje la defensa argentina al adelantarse.

Mohamed Salah es, sin lugar a dudas, la principal amenaza para las aspiraciones argentinas. El atacante no solo aporta desequilibrio individual y goles, sino que también es el líder espiritual de una generación que busca hacer historia y meterse entre los ocho mejores de un Mundial por primera vez.

Además de Salah, jugadores como Omar Marmoush y Mostafa Mohamed serán piezas claves en el esquema diseñado por Hassan. La concentración de la zaga argentina deberá ser absoluta durante los 90 minutos para evitar sorpresas desagradables y mantener la valla invicta en este duelo de eliminación directa.

Historial entre ambos equipos y dónde ver el partido

Si te preguntas cómo y dónde ver el partido, la transmisión oficial estará a cargo de TyC Sports, TV Pública, Telefe y DirecTV Sports. Sin embargo, si vives en México tus opciones para visualir el encuentro son vía streaming a través de las plataformas ViX Premium, Disney+ y Paramount+.



Por último, si habitas en Estados Unidos, el partido se emitirá en vivo a través de Telemundo .

También podrás seguir las acciones de manera online a través de diversas plataformas de streaming habilitadas, asegurando que nadie se pierda este choque fundamental.

El historial oficial entre ambas selecciones es escaso, pero netamente favorable a la Albiceleste. El registro más remoto e importante en competencias de la FIFA nos remite a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, donde Argentina goleó categóricamente a los africanos por 6-0.

Todo está listo en Atlanta para vivir una verdadera fiesta del fútbol internacional. Las cartas están sobre la mesa, las formaciones están definidas y solo queda esperar el pitazo inicial para saber cual de las dos selecciones logrará dar un paso más hacia la gloria eterna en este apasionante torneo.

CT