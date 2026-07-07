Argentina vs. Egipto: dónde ver EN VIVO el posible último partido de Lionel Messi en mundiales; TV, streaming, formaciones y más

Argentina y Egipto se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será también el encuentro entre Lionel Messi, goleador de las Copas del Mundo que busca la bota de oro y el bicampeonato albiceleste, y Mohamed Salah, ícono del equipo egipcio que está cumpliendo la mejor participación de su historia.

El conjunto sudamericano llega a esta fase tras liderar el Grupo J con paso perfecto y un rendimiento ofensivo destacado. Durante la primera ronda, el equipo registró victorias contundentes ante Argelia por 3-0, Austria por 2-0 y Jordania por 3-1. Posteriormente, en la ronda de dieciseisavos de final, superó a Cabo Verde con un marcador de 3-2, en un partido complejo que requirió tiempo suplementario para definirse tras la férrea resistencia del cuadro africano, demostrando capacidad de reacción ante escenarios adversos.

Por su parte, el representativo africano avanzó a esta instancia como segundo lugar del Grupo G, mostrando solidez defensiva y orden táctico. Su registro en la fase de grupos incluyó empates a un gol frente a las selecciones de Bélgica e Irán, además de un triunfo por 3-1 sobre Nueva Zelanda que aseguró su clasificación. En la etapa de dieciseisavos de final, el equipo superó a Australia mediante la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, mostrando una efectividad perfecta en los cobros desde los once pasos para instalarse entre los mejores dieciséis del torneo.

"Este Mundial está siendo para todos complicado", dijo el técnico argentino Lionel Scaloni el lunes en una conferencia de prensa. "El nivel de Argentina es aceptable, hemos ganado los cuatro partidos. Hay cosas para corregir, pero las favoritas no están desplegando lo que parecían antes del Mundial".

Los jugadores argentinos también prevén un trámite complicado contra Egipto.

"Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil", dijo el lunes el volante Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo del choque del pasado viernes en la calurosa Miami. "Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente".

El historial de enfrentamientos entre ambas escuadras en la categoría absoluta registra un único antecedente oficial en los registros internacionales. Este encuentro se remonta a marzo de 2008, cuando disputaron un partido amistoso en la ciudad de El Cairo que concluyó con un marcador de 2-0 a favor de Argentina.

El ganador de esta eliminatoria asegurará su lugar en los cuartos de final, instancia programada para disputarse el próximo sábado 11 de julio en Kansas City ante el ganador de la llave entre Suiza y Colombia, el otro juego que se disputará este día.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, habla en conferencia de prensa en Atlanta, previo al juego contra Egipto. EFE/R. Wittek

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto?

Fecha: Martes 7 de julio de 2026 Horario: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Canal: VIX Premium

Alineaciones probables del Argentina vs. Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lautaro Martínez, Lionel Messi.

DT: Lionel Scaloni

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Hamdy Fathy, Yasser Ibrahim, Rami Rabia; Marwan Ateya, Mohanad Lasheen; Mostafa Ziko, Emam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

DT: Hossam Hassan.