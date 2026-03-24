Martes, 24 de Marzo 2026

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Estadio Azteca: Filtran precios de comida y bebida para el México vs Portugal

Este será el menú de comida y bebida en el Estadio Azteca para el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y la portuguesa 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

¿Botanas, tacos, botellas y azulitos? A continuación te mostramos el menú que ofrecerán en el inmueble para

¿Botanas, tacos, botellas y azulitos? A continuación te mostramos el menú que ofrecerán en el inmueble para "vivir la mejor experiencia en el estadio. SUN / ARCHIVO

Los asistentes a la reinauguración del Estadio Azteca no podrán ver a Cristiano Ronaldo, pero tendrán muchas opciones de consumo tanto para comida como para bebida. El próximo sábado 28 de marzo, la Selección Mexicana se enfrenta a Portugal en el primer encuentro que se lleva a cabo en el Coloso de Santa Úrsula, tras los trabajos de remodelación rumbo al Mundial 2026. Y para pasarse el trago amargo de la ausencia del astro portugués por la lesión que sufrió durante su participación con el Al Nassr los aficionados tendrán desde refrescos hasta azulitos.

A pocos días de que comience el partido y que las puertas del ahora Estadio Banorte vuelvan a estar abiertas, se han develado los supuestos precios y la oferta que habrá de alimentos y bebidas para entrar en sazón y disfrutar de este partido repleto de estrellas que anticipa la Copa Mundial de 2026.

Estos son los precios de comida y bebida en el Estadio Azteca tras su reinauguración

¿Botanas, tacos, botellas y azulitos? A continuación te mostramos el menú que ofrecerán en el inmueble para "vivir la mejor experiencia en el estadio".

Snacks

  • Papas - $120
  • Rin - $120
  • Palomitas - $120

Local

  • Tacos de cochinita - $150
  • Tacos de cochinita - $150
  • Taco al pastor - $230
  • Taco de bistec - $230
  • Burrito de pastor - $230
  • Burrito de res - $230
  • Tacos campechanos (3 piezas) - $150
  • Tacos de arrachera (2 piezas) - $200
  • Esquite tradicional - $110
  • Tostiesquite - $140
  • Machetes - $250

Internacional

  • Sándwich Rib Eye - $220
  • Pizza peperoni - $130
  • Pizza hawaiana - $130
  • Chicken Bake - $240
  • Sándwich Pulled Pork - $215
  • Sándwich Porkbelly - $215
  • Hot dog tradicional - $180
  • Hot dog internacional - $200
  • Subway Italiano - $160
  • Subway pechuga de pavo - $160

Postres y saludable

  • Marquesitas - $120
  • Galletas - $120
  • Fit sándwich - $150
  • Smoothie - $120

Bebidas

  • Cerveza corona - $190
  • Michelada - $190
  • Azulito con alcohol - $190
  • Azulito sin alcohol - $120
  • Vaso michelado - $80
  • Coca-Cola - $80
  • Refresco sabor - $80
  • Agua mineral - $80
  • Jugo del valle - $80
  • Agua natural - $80
  • Schweppes agua tónica - $80
  • Schweppes limón  - $80

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