Estadio Azteca: Filtran precios de comida y bebida para el México vs Portugal

Los asistentes a la reinauguración del Estadio Azteca no podrán ver a Cristiano Ronaldo, pero tendrán muchas opciones de consumo tanto para comida como para bebida. El próximo sábado 28 de marzo, la Selección Mexicana se enfrenta a Portugal en el primer encuentro que se lleva a cabo en el Coloso de Santa Úrsula, tras los trabajos de remodelación rumbo al Mundial 2026. Y para pasarse el trago amargo de la ausencia del astro portugués por la lesión que sufrió durante su participación con el Al Nassr los aficionados tendrán desde refrescos hasta azulitos.

A pocos días de que comience el partido y que las puertas del ahora Estadio Banorte vuelvan a estar abiertas, se han develado los supuestos precios y la oferta que habrá de alimentos y bebidas para entrar en sazón y disfrutar de este partido repleto de estrellas que anticipa la Copa Mundial de 2026.

Estos son los precios de comida y bebida en el Estadio Azteca tras su reinauguración

¿Botanas, tacos, botellas y azulitos? A continuación te mostramos el menú que ofrecerán en el inmueble para "vivir la mejor experiencia en el estadio".

Snacks

Papas - $120

Rin - $120

Palomitas - $120

Local

Tacos de cochinita - $150

Tacos de cochinita - $150

Taco al pastor - $230

Taco de bistec - $230

Burrito de pastor - $230

Burrito de res - $230

Tacos campechanos (3 piezas) - $150

Tacos de arrachera (2 piezas) - $200

Esquite tradicional - $110

Tostiesquite - $140

Machetes - $250

Internacional

Sándwich Rib Eye - $220

Pizza peperoni - $130

Pizza hawaiana - $130

Chicken Bake - $240

Sándwich Pulled Pork - $215

Sándwich Porkbelly - $215

Hot dog tradicional - $180

Hot dog internacional - $200

Subway Italiano - $160

Subway pechuga de pavo - $160

Postres y saludable

Marquesitas - $120

Galletas - $120

Fit sándwich - $150

Smoothie - $120

Bebidas

Cerveza corona - $190

Michelada - $190

Azulito con alcohol - $190

Azulito sin alcohol - $120

Vaso michelado - $80

Coca-Cola - $80

Refresco sabor - $80

Agua mineral - $80

Jugo del valle - $80

Agua natural - $80

Schweppes agua tónica - $80

Schweppes limón - $80

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB