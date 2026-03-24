Estadio Azteca: Filtran precios de comida y bebida para el México vs Portugal

Los asistentes a la reinauguración del Estadio Azteca no podrán ver a Cristiano Ronaldo, pero tendrán muchas opciones de consumo tanto para comida como para bebida. El próximo sábado 28 de marzo, la Selección Mexicana se enfrenta a Portugal en el primer encuentro que se lleva a cabo en el Coloso de Santa Úrsula, tras los trabajos de remodelación rumbo al Mundial 2026. Y para pasarse el trago amargo de la ausencia del astro portugués por la lesión que sufrió durante su participación con el Al Nassr los aficionados tendrán desde refrescos hasta azulitos.A pocos días de que comience el partido y que las puertas del ahora Estadio Banorte vuelvan a estar abiertas, se han develado los supuestos precios y la oferta que habrá de alimentos y bebidas para entrar en sazón y disfrutar de este partido repleto de estrellas que anticipa la Copa Mundial de 2026.¿Botanas, tacos, botellas y azulitos? A continuación te mostramos el menú que ofrecerán en el inmueble para "vivir la mejor experiencia en el estadio".SnacksLocalInternacionalPostres y saludableBebidas* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB