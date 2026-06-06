Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Verde Valle

Guadalajara brindó una cálida bienvenida a la selección de Corea del Sur en Verde Valle, donde Amaury Vergara, propietario de Chivas, destacó el significado de recibir a una de las selecciones con mayor reconocimiento internacional y el impacto que tendrá la Copa del Mundo tanto para la ciudad como para la institución rojiblanca.

Durante su intervención, Vergara resaltó la responsabilidad que implica ser anfitrión de un combinado nacional de la jerarquía de Corea del Sur , además de la inversión realizada para garantizar que el estadio y el complejo de entrenamiento cumplan con los estándares que exige una justa mundialista.

“Al igual que el estadio, esta inversión para la Copa del Mundo dejará un legado duradero para nuestro club y nuestros aficionados. Corea del Sur sabe lo que significa ser sede de una Copa del Mundo. Entendemos el compromiso y la responsabilidad que conlleva recibir a un equipo nacional de su estatura y estamos seguros de que superaremos sus expectativas.

“Me gustaría desearles la mejor de las suertes. Espero que México y Corea del Sur avancen juntos a la siguiente fase. Siéntanse como en casa y disfruten esta ciudad tanto como nosotros la amamos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a todos”, expresó.

Más adelante, el dirigente rojiblanco reiteró el orgullo que representa para Guadalajara convertirse en la casa de la selección asiática durante su participación en el torneo, al destacar el prestigio internacional de sus futbolistas y la admiración que generan en distintos países.

Finalmente, Vergara invitó a la delegación surcoreana a aprovechar su estancia en la Perla Tapatía y enfatizó las condiciones que encontrarán tanto en el Estadio Guadalajara como en Verde Valle, espacios que fueron modernizados para responder a las exigencias de la FIFA.

“Estoy seguro de que durante su estancia en nuestra ciudad vivirán experiencias memorables y desarrollarán un gran aprecio por todo lo que tenemos para ofrecer. Sus partidos en Guadalajara se jugarán en uno de los estadios más importantes del mundo. El Estadio Guadalajara fue construido hace más de cincuenta años con el sueño de albergar una Copa del Mundo y, muy pronto, ese sueño se hará realidad con la presencia de selecciones nacionales y jugadores de clase mundial como ustedes.

“Las instalaciones donde entrenarán, conocidas como Verde Valle, también fueron sometidas a una renovación integral para cumplir con los más altos estándares internacionales”, concluyó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV