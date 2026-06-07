Endrick dio la victoria a Brasil por 2-1 sobre Egipto en el último amistoso de prueba antes del debut de ambos equipos en el Mundial.

El futuro delantero del Real Madrid resolvió el partido para Brasil con un remate en el área al comienzo de la segunda parte, después de una primera mitad que acabó en tablas, con los goles de Bruno Guimaraes y Mostafa Ziko, ambos fruto de respectivos errores defensivos.

El partido estuvo controlado por Brasil, que exhibió orden defensivo y presionó bien en el centro del campo, pero tuvo poco brillo en ataque.

Egipto, que está en el Grupo G del Mundial, al margen del gol, originado en un pase equivocado, no causó peligro en el resto del partido.

Mohamed Salah, estrella de los faraones, solo jugó la segunda parte y pasó en blanco, sin contribuir a mejorar el juego de su equipo.

Lo más positivo para el equipo de Carlo Ancelotti fue la presión en campo contrario que ejerció Brasil en algunos tramos del partido y que le permitió recuperar balones importantes. Los dos goles llegaron en sendas recuperaciones cerca del área grande.

Fruto de esta presión llegó el primer gol del partido, en un robo de Bruno Guimaraes que él mismo remató a puerta nada más comenzar el juego.

El gol brasileño tuvo una respuesta inmediata por parte de Ziko, que estuvo vivo para aprovechar un error de Marquinhos, que dio un pase atrás mal medido.

A partir del empate, Brasil dominó y mantuvo el control y creó ocasiones, principalmente por medio de Vinícius Jr. y Raphinha, pero con poco acierto en el remate.

La nota más negativa del partido fue la lesión del lateral Wesley, que dejó el campo con dolor en la ingle.

De nuevo, al igual que en el amistoso contra Panamá, Ancelotti cambió casi todo el equipo en el descanso, para hacer sus últimas pruebas antes del debut mundialista.

Endrick, recién ingresado a la cancha, hizo el segundo en un remate en el área grande, con asistencia de Raphinha, en una jugada que nació de la presión alta de la Canarinha.

Del lado egipcio, Mohamed Salah, que entró tras el descanso, no logró desequilibrar en ningún momento, ante una selección brasileña eficiente en labores defensivas.