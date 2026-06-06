La selección de Corea del Sur vivió este sábado su primera práctica en Verde Valle y las miradas rápidamente se centraron en las principales figuras del conjunto asiático. Son Heung-min, Kim Min-jae y Lee Kang-in fueron los futbolistas que generaron mayor expectativa durante la sesión, convirtiéndose en los protagonistas de una jornada seguida de cerca por aficionados, medios de comunicación e integrantes de la organización mundialista.

La presencia de los tres referentes surcoreanos confirmó el poder de convocatoria de una selección que llegará a Guadalajara con varios jugadores consolidados en la élite del futbol internacional . Desde el arranque del entrenamiento, los asistentes siguieron con atención cada movimiento de los futbolistas, quienes fueron constantemente reconocidos con aplausos y muestras de apoyo.

El más ovacionado fue Son Heung-min, capitán del combinado asiático y una de las máximas figuras en la historia del futbol de su país. Cada vez que el delantero intervenía en los ejercicios, los aficionados respondían con aplausos e incluso coreaban su nombre, reflejando la admiración que genera uno de los jugadores más reconocidos del continente asiático.

Otro de los elementos que despertó gran interés fue Kim Min-jae, defensor del Bayern Múnich y considerado uno de los mejores zagueros asiáticos de la actualidad. Su liderazgo y presencia física llamaron la atención de los asistentes, quienes aprovecharon la oportunidad de observar de cerca a un futbolista acostumbrado a competir al más alto nivel en Europa.

Por su parte, Lee Kang-in también se convirtió en uno de los focos de atención de la práctica. El mediocampista del Paris Saint-Germain se incorporó a la concentración después que el resto de sus compañeros, tras concluir su temporada con la conquista de la UEFA Champions League. Debido a ello, inició la jornada realizando trabajo regenerativo por separado bajo la supervisión del cuerpo médico.

Sin embargo, conforme avanzó la sesión, Lee se integró al trabajo con balón junto al resto del plantel. Su calidad técnica quedó de manifiesto en varios ejercicios, provocando la reacción inmediata de los asistentes, que reconocieron con aplausos algunas de sus intervenciones más destacadas.

A lo largo del entrenamiento, el ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de los presentes . Las jugadas de calidad, los ejercicios de definición y las acciones más vistosas fueron celebradas desde las gradas, reflejando la expectativa que existe en Guadalajara por la presencia de una selección que cuenta con varias figuras de talla internacional.

Con Son, Kim y Lee como principales referentes, Corea del Sur comenzó oficialmente su preparación en Verde Valle, instalaciones que serán su hogar durante su estancia en la ciudad y donde sus estrellas ya empiezan a conectar con la afición tapatía.

SV