Mohamed Salah no pudo festejar su cumpleaños 34 con la primera victoria de su país en una Copa Mundial, luego de que Bélgica rescatara el empate a uno este lunes en Seattle, en la presentación en esta edición de la competencia como parte del Grupo G entre las dos naciones que tienen la etiqueta de ser las que pelearán por el primer lugar del sector.

Ante unas gradas pletóricas y divididas en su apoyo hacia ambos equipos, las dos escuadras hicieron un partido intenso y dinámico que dejó el resultado en el aire hasta los últimos minutos . Kevin de Bruyne dejó el primer aviso en la portería de Mostafa Shoubir con un remate que pasó cerca del poste y la afición ahogó el primer grito de gol.

Los europeos comenzaron a manejar el balón, pero en todo el encuentro sufrieron para superar a la abarrotada defensa egipcia. Los faraones hicieron válida la primer llegada de peligro que tuvieron. Salah, desde la banda derecha encontró a Emam Ashour en los linderos del área y con la colaboración de Thomas Meunier que no salió a marcar, el dorsal 8 no lo pensó dos veces y sacó un cañonazo para vencer a Thibaut Courtois.

Minutos más adelante, a pesar del dominio belga, fueron los egipcios los que estuvieron cerca de volver a anotar con un disparo de Moustafa Zico que Courtois mandó con una mano salvadora al tiro de esquina y en el ocaso del primer tiempo Nathan Ngoy estuvo cerca de regalar el segundo tanto con una entrega de balón que dejó a Omar Marmoush cara a cara con Courtois, pero se quedó sin ángulo para definir y el arquero del Real Madrid tapó el disparo.

Jeremy Doku se mostró participativo en busca del empate durante la parte inicial, buscando aprovechar su capacidad de mano a mano y velocidad, pero no encontraba acompañantes, mientras que el medio campo con Kevin de Bruyne en los controles no encontraba huecos ni disparos cómodos.

Los dos equipos volvieron del descanso determinados en seguir con el espectáculo para conseguir el resultado . Bélgica se quedó cerca con de Bruyne que volvió a aparecer con un tiro libre al poste y una volea de Yuri Tielemans en un tiro de esquina; Egipto intentó con Mo Salah y un remate de cabeza a las manos del portero belga y Marmoush a distancia, bloqueado por Ngoy.

Rudi García volteó al banquillo en busca de soluciones y las encontró en Romelu Lukaku. El técnico francés mandó a la cancha al anotador histórico de los Diablos Rojos y el impacto fue inmediato. A segundos de ingresar al campo llegó el empate cuando Lukaku entró al área en un centro de Leandro Trossard y el balón acabó en el fondo de la portería. La anotación primero fue concedida al belga, pero terminó registrada como autogol de Mohamed Hany.

La igualdad volvió a meter de lleno a las dos aficiones, que alentaron a sus jugadores hasta el final en un partido que buscaron ganar hasta los últimos segundos y donde los arqueros se convirtieron en figuras determinantes para que repartieran unidades. Vendrán días de recuperación y ajustes para enfrentar la segunda jornada el domingo 21, en la que Bélgica se medirá a Irán y Egipto a Nueva Zelanda .

SV