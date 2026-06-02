A escasos días de que comience el Mundial 2026, el cielo de la Ciudad de México (CDMX) se vistió de gala con un globo aerostático gigante del Trionda, el balón oficial de la competición más importante de futbol varonil a nivel de selecciones nacionales. Este espectáculo visual se enmarca dentro de la cuenta regresiva oficial a la espera del inicio de la Copa del Mundo agendada para el próximo jueves 11 de junio.

Un espectáculo en las alturas de la capital

El sorpresivo avistamiento de este coloso inflable ocurrió durante las primeras horas de esta mañana, 2 de junio, dejando boquiabiertos a los capitalinos que transitaban por las principales avenidas. La réplica exacta del esférico, diseñado por la marca Adidas, surcó los aires capitalinos para recordar a todos que el Mundial 2026 está muy cerca de iniciar.

A través de redes sociales oficiales de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 26, se compartieron imágenes del Trionda surcando el imponente cielo del centro de México. “Un balón en el cielo, millones de ilusiones en la tierra. Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sobrevoló la Ciudad de México llevando consigo la emoción, el orgullo y la esperanza de un país que sueña con hacer historia en casa”, se puede leer en la publicación.

����✨ Un balón en el cielo, millones de ilusiones en la tierra. Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sobrevoló la Ciudad de México llevando consigo la emoción, el orgullo y la esperanza de un país que sueña con hacer historia en casa. #Somos26… pic.twitter.com/WdUu0uyda2— FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 2, 2026

El imponente globo aerostático no solo presumió el vibrante diseño tricolor del esférico original, sino que también lució en uno de sus costados la llamativa leyenda "G-OOOL".

La tecnología detrás del esférico mundialista

Pero, ¿qué hace tan especial a este protagonista esférico más allá de su campaña publicitaria? El nombre Trionda es un homenaje directo a las tres naciones anfitrionas de esta edición. Su diseño gráfico busca unificar la rica identidad cultural de Norteamérica bajo una misma pasión inquebrantable por el futbol.

Más allá de su atractiva estética visual, este balón representa un salto tecnológico monumental en la larga historia de los torneos organizados por la FIFA. En su interior, el esférico alberga un sensor de movimiento de altísima precisión basado en tecnología IMU, transformándolo de un simple objeto a una herramienta inteligente.

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Este diminuto pero increíblemente poderoso dispositivo interno es capaz de recopilar información a una asombrosa frecuencia de 500Hz durante cada partido. En términos prácticos, esto significa que el sistema registra datos quinientas veces por segundo, capturando cada toque, pase, barrida y disparo a portería con una exactitud milimétrica nunca antes vista.

La implementación de esta avanzada tecnología colaborará de manera directa e instantánea con los complejos sistemas arbitrales del torneo, incluyendo el VAR. De este modo, la pelota ya no es únicamente el centro de la acción física, sino que se convierte en una fuente constante de datos vitales en tiempo real.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB