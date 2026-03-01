Pato O’Ward saldrá octavo en la primera fecha del campeonato

La primera sesión de clasificación del año dejó un sabor agridulce para Pato O’Ward. El piloto mexicano arribó a St. Petersburg como subcampeón de 2025, respaldado por un Arrow McLaren que había mostrado consistencia en los entrenamientos, lo que le permitió ubicarse segundo en su grupo. Selló su pase a la segunda fase con un crono de 1:00.9405, apenas a una décima de Marcus Ericsson, quien encabezó el primer corte.

No obstante, la tanda se tornó complicada debido a un discreto segundo sector de 23.66, situación que lo hizo descender hasta la octava posición en la Ronda 2. De esta forma, quedó fuera del Fast Six con la sensación de haber dejado escapar un mejor resultado.

El antecedente de 2025 fue parecido: una salida prematura en clasificación terminó condicionando una competencia difícil. El escenario también resultó adverso para el equipo por el rendimiento de Christian Lundgaard, quien concluyó en el último lugar de la segunda ronda, evidenciando que el monoplaza de Arrow McLaren todavía tiene áreas importantes por optimizar.

La pole quedó en manos de Scott McLaughlin. El neozelandés, al mando del Penske número 3, fue el referente en cada fase de la clasificación y firmó un 1:00.5426 en el Fast Six. La conexión entre Penske y St. Petersburg parece natural; siempre logran destacar en este trazado. Marcus Ericsson y el debutante Dennis Hauger completaron los tres primeros puestos, dejando claro que la temporada 2026 arrancó con sorpresas desde su jornada sabatina.

En cuanto a Álex Palou, partirá desde la cuarta plaza tras marcar 1:00.6842, a poco más de una décima del mejor tiempo. El tetracampeón no necesita gestas inmediatas, ya que esa posición resulta estratégica si se recuerda que en 2025 comenzó octavo y terminó llevándose el triunfo.

Por último, Mick Schumacher concluyó su primera clasificación en IndyCar en el undécimo puesto del Grupo 1 con Rahal Letterman Lanigan Racing. Aunque no avanzó, sobresale que aún atraviesa un periodo de adaptación al coche y a la categoría; contará con 100 vueltas en la carrera para refrendar la confianza del equipo. En contraste, Romain Grosjean consiguió avanzar al Fast Six, aunque culminó sexto, a ocho décimas del líder, en su retorno a la categoría.