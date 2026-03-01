Abierto Mexicano de Tenis: Zverev se va de Acapulco con corona

Alexander Zverev conquistó su segundo campeonato de dobles en el Abierto Mexicano de Tenis.

En pareja con el brasileño Marcelo Melo, el alemán (quien arribó a Acapulco como primer sembrado en singles y fue eliminado en la segunda ronda) se quedó con el título tras vencer 6-3 y 6-4 a la dupla conformada por el austriaco Alexander Erler y el estadounidense Robert Galloway. Sus rivales lucieron superados en la cancha y acumularon varios errores no forzados durante el encuentro, especialmente en los momentos clave de cada set, lo que permitió que la pareja germano-brasileña administrara la ventaja sin mayores contratiempos y mantuviera el control del ritmo del partido de principio a fin.

La final de dobles del AMT 2026 se disputó ante una entrada discreta en la Arena GNP Seguros, a pesar de que el teutón era la principal figura del certamen. El ambiente, sin embargo, no restó mérito a la actuación de los campeones, quienes mostraron solidez con el servicio y efectividad en la red, apoyados en la experiencia de Melo y la potencia característica de Zverev.

Zverev ya sabía lo que era ganar en Acapulco: en 2019 se coronó en dobles junto a su hermano Mischa Zverev, mientras que en la modalidad individual levantó el Guaje de Plata en 2021, consolidándose como uno de los jugadores más exitosos del torneo en los últimos años.

En su camino hacia el título de esta edición, Zverev y Melo eliminaron en cuartos de final a los mexicanos Miguel Reyes-Varela y al portugués Nuno Borges. Posteriormente, en semifinales, dejaron fuera a Rodrigo Pacheco y al español Rafael Jódar, confirmando su condición de favoritos y mostrando una notable compenetración a lo largo de toda la semana.

Luciano Darderi suma cuatro títulos ATP 250 en seis finales que se ha clasificado. AFP/J. Mabromata

Darderi y Hanfmann disputarán la final en Santiago

El tenista argentino Luciano Darderi venció a su compatriota Sebastián Báez en Semifinales del Chile Open de Santiago y disputará la Final por el título ante el alemán Yannick Hanfmann, quien venció al también argentino Francisco Cerúndolo.

Darderi se impuso por 6-4, 6-3 ante Báez, que en 2024 ganó este certamen, y luchará por ganar una corona de la gira sudamericana, luego de que perdió la opción del cetro en el Argentina Open ante Cerúndolo.

El tenista de 24 años, nacido en Argentina pero que juega con bandera italiana, atraviesa el mejor momento de su carrera al alcanzar el puesto 21 del ranking mundial.

Darderi, además, suma cuatro títulos ATP 250 (Córdoba Open, Marrakech, Bastad y Umag) en las seis finales a las que se ha clasificado y recientemente consiguió su mejor resultado en un Grand Slam al alcanzar los octavos de final en el Abierto de Australia 2026.

Hanfmann, quien entró al torneo por el retiro del campeón serbio Laslo Djere, despachó con parciales de 6-3, 6-4 a Cerúndolo, quien lo había derrotado en 2025 en este torneo en Santiago.

El tenista europeo, de 34 años, ocupa el puesto 81 del ATP y su mejor posición histórica fue el 45, al que ascendió en 2023.

AP