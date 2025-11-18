Mundial 2026 toma forma; cinco países europeos sellan su boleto

El panorama de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se despejó drásticamente este martes, con la conclusión de varias fases de clasificación en la UEFA. La jornada fue frenética y vio a cinco potencias europeas asegurar su clasificación directa, elevando el número de selecciones confirmadas para la cita a 39 de las 48 plazas totales disponibles.

La UEFA fue el principal foco de atención, pues los partidos de esta tarde definieron a los ganadores de los últimos grupos. Las selecciones que lograron su pase directo y evitaron el playoff fueron:

España: El conjunto ibérico logró un tenso empate 2-2 ante Turquía, resultado que fue suficiente para mantener la cima de su grupo y clasificar por mérito propio.

Bélgica: Sin mayores problemas, los "Diablos Rojos" demostraron su poder ofensivo al golear 7-0 a Liechtenstein, sellando su boleto de forma contundente.

Austria: Un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina le bastó a los austriacos para ganar su zona y regresar a la máxima justa futbolística.

Escocia: Sorprendiendo en su grupo, Escocia venció 4-2 a Dinamarca, asegurando un merecido primer lugar.

Suiza: Con un empate 1-1 ante Kosovo, la selección suiza se confirmó como otro de los representantes europeos.

Estos cinco equipos se unen a históricos como Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos, que ya habían asegurado su presencia, consolidando un total de 12 clasificados europeos hasta ahora.

